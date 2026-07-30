उरी की एक्ट्रेस संग हुआ 2.4 लाख का साइबर फ्रॉड, जानिए कैसे बिना पासवर्ड शेयर किए कटे पैसे

Kirti Kulhari Cyber Fraud: 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' और 'शेखर होम' जैसी वेब सीरीज से मशहूर हुईं एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी साइबर क्राइम का नया शिकार बनी हैं. बिना किसी के साथ पासवर्ड या OTP शेयर किए, उनके बैंक अकाउंट से मिनटों में लाखों रुपये गायब हो गए. इस घटना के तुरंत बाद एक्ट्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. आखिर कीर्ति कुल्हारी के साथ यह फ्रॉड कैसे हुआ?
बॉलीवुड एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर कीर्ति कुल्हारी के साथ मुंबई में एक हैरान कर देने वाली साइबर ठगी की घटना सामने आई है. खबर के मुताबिक, कीर्ति कुल्हारी अंधेरी वेस्ट स्थित एक सिनेमाघर में थीं. तभी अचानक उनके मोबाइल पर बैंक से एक ट्रांजैक्शन का मैसेज आया. मैसेज देखते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि एयरोमेक्सिको एयरलाइंस के नाम पर उनके क्रेडिट कार्ड से 2,525 अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.4 लाख रुपये) कट चुके थे.
मिनटों में कटे 2.4 लाख रुपये
कीर्ति को जैसे ही इस संदिग्ध विदेशी ट्रांजैक्शन का पता चला, उन्होंने बिना देर किए तुरंत अपने बैंक के टोल-फ्री नंबर पर कॉल किया. हालांकि जब तक बैंक अधिकारी कार्ड को ब्लॉक करते, तब तक ठगों ने चार बड़े ट्रांजैक्शन कर लिए थे. इस तरह महज कुछ ही मिनटों के भीतर उनके क्रेडिट कार्ड से कुल 2,43,852 रुपये उड़ा लिए गए. बैंक ने एहतियात के तौर पर तुरंत उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया.
मुंबई पुलिस में FIR दर्ज
घटना के तुरंत बाद कीर्ति कुल्हारी ने मुंबई के वर्सोवा इलाके के पास स्थित अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अब मुंबई पुलिस की साइबर सेल बैंक रेफरेंस नंबर और डिजिटल फुटप्रिंट्स की मदद से इन शातिर साइबर अपराधियों की तलाश में जुट गई है.
न OTP दिया, न पासवर्ड शेयर किया
पुलिस को दिए अपने बयान में कीर्ति कुल्हारी ने साफ किया कि उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड या कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की थी. जांच अधिकारियों को शक है कि एक्ट्रेस का फोन या क्रेडिट कार्ड किसी मालवेयर या स्पाइवेयर के जरिए हैक किया गया होगा. इस तरह के मालवेयर फोन में छिपकर डेटा चुरा लेते हैं और यूजर को भनक भी नहीं लगती.
इस परेशान करने वाली घटना से अलग कीर्ति ने एक बड़ी खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी. बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए इसे अपने करियर का बहुत बड़ा मील का पत्थर बताया था. फिलहाल फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जल्द ही इस ठगी के आरोपियों को पकड़ लेगी.