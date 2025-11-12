बॉलीवुड की वो खूबसूरत एक्ट्रेस, जो अपने ऑनस्क्रीन पिता से करना चाहती थी शादी! सलमान खान पर आ गया था क्रश

Poonam Dhillon news: अपने जमाने की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के दो दिलचस्प राज़ों का खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि वह अपनी फिल्म 'लैला' में ऑनस्क्रीन पिता का रोल निभाने वाले अभिनेता सुनील दत्त से मजाक में शादी करने की बात कह चुकी थीं, क्योंकि वह उन्हें बहुत पसंद करती थीं. इसके अलावा, पूनम ढिल्लों ने यह भी खुलासा किया था कि सुपरस्टार सलमान खान उनके क्रश थे. 1988 में उन्होंने फिल्ममेकर अशोक थकेरिया से शादी की, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया.

'ऑनस्क्रीन पिता' से शादी की इच्छा

अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने एक इंटरव्यू में एक मजेदार खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि वह अपने ऑनस्क्रीन पिता से शादी करना चाहती थीं. यह अभिनेता थे सुनील दत्त, जिन्होंने पूनम ढिल्लों की फिल्म 'लैला' में उनके पिता का किरदार निभाया था. पूनम ने कहा था कि उन्होंने मजाक में सुनील दत्त से यह कहा था कि "अगर आप यंग होते, तो मैं आपसे शादी करना चाहती."

बॉलीवुड में एंट्री

पूनम ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में मिस यंग इंडिया का खिताब जीतने के बाद की थी. उनकी खूबसूरती और प्रतिभा को देखते हुए, मशहूर फिल्ममेकर यश चोपड़ा ने उन्हें नोटिस किया और यहीं से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ था.

सुपरस्टार सलमान खान थे क्रश

पूनम ढिल्लों ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि सुपरस्टार सलमान खान उनके क्रश थे. उन्होंने यह खुलासा किया था कि वह सलमान खान को तब से जानती हैं, जब सलमान ने फिल्मों में एंट्री भी नहीं ली थी. पूनम ढिल्लों ने यह भी कहा था कि सलमान उनसे कुछ साल छोटे थे, लेकिन वह उन्हें बहुत गुड लुकिंग (आकर्षक) मानती थीं.

फिल्ममेकर से शादी और तलाक

पूनम ढिल्लों ने साल 1988 में फिल्ममेकर अशोक थकेरिया से शादी की थी, लेकिन उनका यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सका और बाद में दोनों का तलाक हो गया. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं.

तलाक के बाद की जिंदगी

अशोक थकेरिया से तलाक होने के बाद पूनम ढिल्लों ने दूसरी शादी नहीं की. वह अब अपने बच्चों के साथ रह रही हैं. उन्होंने शादी के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, लेकिन अब वह दोबारा फिल्मी दुनिया में सक्रिय हो गई हैं.