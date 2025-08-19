महज दो साल में टूटी पहली शादी दूसरी पति ने रख दी थी ऐसी शर्त! गोल्डन गर्ल को प्यार में दो बार मिली नाकामी

Bollywood: 80, 90 के दशक की इस हीरोइन ने बड़े धूमधाम से शादी की थी. जिसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार समेत कई बड़े एक्टर्स शामिल हुए थे. मगर महज एक साल की बेटी को छोड़कर पति से अलग हो गई थीं.
Trending Photos
Rakhee Gulzar: 80 और 90 के दशक के एक्टर्स और उनकी कमाल की एक्टिंग को भुला पाना मुश्किल है. जिसमें एक नाम एक्ट्रेस राखी का भी है. राखी 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस थीं उन्होंने फिल्म आंचल, बाजीगर, अनबन, हमकदम, बसेरा, शान, राम-लखन, दूसरा आदमी, काला पत्थर, तपस्या, दाग, त्रिशूल, जीवन मृत्यु और ब्लैकमेल जैसी अनगिनत फिल्मों में काम किया है. उन्होंने अपनी फिल्मों में अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद समेत कई एक्टर्स के साथ रोमांस किया था. उनकी ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रहती थीं. मगर आज हम उनकी पर्सनल लाइफ की लव स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं.
गोल्डन गर्ल
गोल्डन गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस राखी को रियल लाइफ में दो बार प्यार हुआ मगर शादी के रिश्ते में उन्हें दोनों बार नाकामी हासिल हुई. राखी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत साल 1970 में फिल्म 'जीवन-मृत्यु' से की थी जिसमें वो धर्मेंद के साथ नजर आई थीं. एक्ट्रेस राखी ने कम उम्र में ही बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर अजय विश्वास से शादी कर ली थी. मगर मैरिज के दो साल बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया था.
गुलजार से दूसरी शादी
फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने राइटर और पोएट गुलजार ने एक्ट्रेस राखी की खूबसूरती के आगे घुटने टेक दिए थे और उनके प्यार में पड़ गए थे. वहीं राखी ने गुलजार के प्यार को अपनाते हुए दुनिया के सामने इसे स्वीकार कर लिया था और साल 1973 में गुलजार से शादी कर ली थी. इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेन्द्र, दिलीप कुमार और कई अन्य लोग शामिल हुए थे.
यह भी पढ़ें: फिल्म में रोल के लिए इस एक्टर को फराह खान ने किया था बाथरूम में बंद, शाहरुख खान के साथ मिलकर बनाया था ये प्लान!
मेघना गुलजार
शादी की पहली साल में ही इस कपल ने बेटी मेघना गुलजार का वेलकम किया. मगर शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी थी. दरअसल शादी से पहले गुलजार ने राखी के सामने एक शर्त रखी थी जिसमें उन्होंने राखी को शादी के बाद फिल्मों में काम न करने के लिए कहा था. मगर राखी को लगा कि गुलजार शादी के बाद इस बात को भूल जाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन गुलजार अपनी बात पर टिके रहे और राखी ने फिल्मों में काम करनी शुरू कर दिया था. जिसके बाद कई ऐसे इवेंट्स हुए की गुलजार और राखी के रिश्ते में दूरियां बढ़ गईं और दोनों अलग हो गए. मगर बेटी मेघना गुलजार के खातिर इस कपल ने कभी डायवोर्स फाइल नहीं किया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.