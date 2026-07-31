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DNA: 'बड़ों को सम्मान कमाने दें...', ऋचा चड्ढा के पोस्ट पर सोशल मीडिया में हंगामा, ट्रोलर्स ने लगाई क्लास

Richa Chadha Viral Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिससे इंटरनेट पर सनसनी पैदा हो गई और उन्हें बारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 31, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:40 PM IST
DNA: 'बड़ों को सम्मान कमाने दें...', ऋचा चड्ढा के पोस्ट पर सोशल मीडिया में हंगामा, ट्रोलर्स ने लगाई क्लास

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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