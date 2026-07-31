DNA: 'बड़ों को सम्मान कमाने दें...', ऋचा चड्ढा के पोस्ट पर सोशल मीडिया में हंगामा, ट्रोलर्स ने लगाई क्लास

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा न सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग और फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपनी बेबाकी के लिए भी फेमस हैं. लेकिन हाल ही में उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट की दुनिया में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद वो लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर बनी हुई हैं. जहां भारतीय समाज में तो बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि अनुभव, संस्कार और परंपरा के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं. वहीं एक्ट्रेस ने कुछ बुजुर्गों के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें कई लोगों ने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील बताया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट और विरोध, दोनों तरह के रिएक्शन देखने को मिले.
अक्सर कहा जाता है कि किसी भी सभ्यता की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करती है. ऐसे में एक्ट्रेस के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी, जिसके बाद से सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं.
इस विवाद की शुरुआत उस पोस्ट से हुई जिसमें ऋचा चड्ढा ने लिखा कि सिर्फ उम्र अधिक होने की वजह से किसी व्यक्ति का सम्मान करना जरूरी नहीं है, बल्कि सम्मान कमाया जाना चाहिए. उन्होंने कुछ बुजुर्गों पर टिप्पणी करते हुए ऐसे गलत शब्दों और उदाहरणों का इस्तेमाल किया जिन्हें क्रिटिक्स ने पूरी वरिष्ठ पीढ़ी का अपमान बताया. पोस्ट में यहां तक कहा गया कि कुछ बुजुर्ग खुद को युवाओं के बराबर समझने की गलतफहमी में रहते हैं, जबकि उनकी शारीरिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती.
इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसे लोगों से बहस करने की बजाय उनसे दूरी बनाए रखना बेहतर है. इन टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके बाद उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया.
Please don’t respect buddhe just because they’re senior citizens… some look like they have developed Bhakti- dementia. It makes them delusional that they can take on the young, when they can’t even kaato a night without 5 trips to the bathroom.
Don’t automatically respect them… https://t.co/1KI7rxmkPM
— RichaChadha (@RichaChadha) July 24, 2026
ऋचा चड्ढा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 'प्लीज सिर्फ इसलिए बूढ़े लोगों का सम्मान न करें कि वे सीनियर सिटिजन हैं. उनकी उम्र की वजह से अपने-आप उनका सम्मान न करें. वो बस आपसे पहले पैदा हुए थे. उन्हें सम्मान कमाने दें. इस पोस्ट में उन्होंने उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का भी जिक्र किया था. हालांकि, इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है. कई यूजर्स ने इसे बुजुर्गों के प्रति असंवेदनशील और अपमानजनक बताते हुए आलोचना भी की है.
आपको बता दें कि ये टिप्पणी जंतर-मंतर पर चल रहे एक प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं से जोड़कर की गई है, जहां कुछ बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे थे. एक्ट्रेस का इशारा उन लोगों की ओर था, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि पोस्ट की लैंग्वेज ऐसी थी जिससे ऐसा लगा मानो सभी बुजुर्गों को एक ही नजर से देखा जा रहा हो. यही वजह है कि कई लोगों ने इसे केवल किसी घटना पर रिएक्शन ही नहीं, बल्कि पूरी वरिष्ठ पीढ़ी के प्रति असम्मानजनक रवैया बताया. उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार की आलोचना की जा सकती है, लेकिन पूरी उम्रदराज पीढ़ी पर कटाक्ष करना उचित नहीं माना जा सकता है.
एक्ट्रेस का ये पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने ऋचा को जमकर बुरा -बला कहा. एक यूजर ने लिखा, 'ठीक वैसे ही जैसे आपके बॉलीवुड करियर को कोई सीरियसली से नहीं लेता है. आप हमेशा देश-विरोधी बातें करती रही हैं और आपने इस बार भी निराश नहीं किया'. वहीं एक और यूजर ने लिखा, 'पता नहीं उन्होंने सीनियर सिटिजन की ट्रिप चेक करने के लिए कितने बाथरूम देखे होंगे. शायद वो अपने पिता के लिए चेक कर रही थीं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थीं...अपने करियर की तरह ही वो बेवकूफ हैं और अपनी परवरिश दिखा रही हैं.'
If all arguments are to come and die at the altar of lihaaz, then the young will never even learn to question the old.
They will see their father in every authority figure and hear these words in their head -
“ बड़ों से ऐसे बात करते हैं ?”
These words are not an answer to any… https://t.co/JOEhucfw71
— RichaChadha (@RichaChadha) July 29, 2026
सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलने के बाद एक्ट्रेस ने एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'अगर हर तर्क और हर सवाल को आखिरकार लिहाज की वेदी पर ही कुर्बान होना है, तो नई पीढ़ी कभी बड़ों से सवाल करना सीख ही नहीं पाएगी. फिर उसे हर सत्ता और हर अधिकार रखने वाले व्यक्ति में अपने पिता की छवि दिखेगी, और उसके मन में बस यही आवाज गूंजेगी...बड़ों से ऐसे बात करते हैं?' लेकिन ये शब्द किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता. उम्मीद है, बात समझ में आई होगी.' ये पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस ने किसी समाजिक मुद्दे पर अपनी अलग राय न दी हो, वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी हैं.