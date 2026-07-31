DNA: 'बड़ों को सम्मान कमाने दें...', ऋचा चड्ढा के पोस्ट पर सोशल मीडिया में हंगामा, ट्रोलर्स ने लगाई क्लास

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा न सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग और फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपनी बेबाकी के लिए भी फेमस हैं. लेकिन हाल ही में उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट की दुनिया में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद वो लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर बनी हुई हैं. जहां भारतीय समाज में तो बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि अनुभव, संस्कार और परंपरा के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं. वहीं एक्ट्रेस ने कुछ बुजुर्गों के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें कई लोगों ने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील बताया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट और विरोध, दोनों तरह के रिएक्शन देखने को मिले.