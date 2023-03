Nora Fatehi को जब उनके को-स्टार ने मारे जोरदार तमाचे! हाथापाई और एक दूसरे के बाल खींचने तक पहुंच गई थी बात, जानें फिर क्या हुआ

Nora Fatehi Slapped by Actor on Set: कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का comedy शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्टार्स जब अपनी फिल्मों को प्रमोट करने आते हैं तो काफी कम्फर्टेबल हो जाते हैं और खुद से जुड़े कई किस्से सुनाते हैं. एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) और एक्टर्स आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) फिल्म 'एक्शन हीरो' (Action Hero) के प्रमोशन्स के लिए कपिल के शो में आई थीं. बातचीत के दौरान, 'एक्शन' की बात करते हुए कपिल शर्मा ने अपने मेहमानों से पूछा कि क्या उनकी कभी सेट पर किसी से लड़ाई हुई है? इस सवाल का सबसे चौंकाने वाला जवाब नोरा का था. नोरा ने बताया कि किस तरह उनके एक को-स्टार ने उन्हें कई थप्पड़ मारे और फिर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हो गई. आइए आपको पूरी बात बताते हैं...