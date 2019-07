स्वरा भास्कर ने लिखा- मुगलों ने भारत को बनाया अमीर देश, लोग बोले- हिंदुओं के नाम...

नई दिल्ली: स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) बॉलीवुड की उन सेलिब्रेटीज में से एक हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है. स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर राजनीतिक और सामजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं. वहीं, एकबार फिर से स्वरा भास्कर एक लेख (आर्टिकल) को शेयर करने के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. दरअसल, स्वरा भास्कर द्वारा शेयर किए गए लेख में कहा गया है कि मुगलों ने भारत को लूटा नहीं, बल्कि अमीर देश बनाया है.

दरअसल, स्वरा भास्कर ने जो लेख शेयर किया है, उसके अनुसार भारत में मुगल विजेता के रूप में आए थे लेकिन, वह भारतीय के रूप में याद किए जाते हैं. मुगलों को उपनिवेशवादी के रूप में नहीं जाना जाता है. आर्टिकल के अनुसार, मुगलों ने भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़कों, समुद्री मार्गों, बंदरगाहों को विकसित किया. लेख के अनुसार, मुगलों के शासनकाल के दौरान हिंदू सबसे अमीर हुआ करते थे.

True! Mughals made India rich.

Rich in destruction of temples, rich in poverty, rich in butchering kafirs, rich in imposing jaziya on Hindus, rich in rapes, rich in slavery & rich in having dhimmis like you.#History #Facthttps://t.co/deaPw2jTZn — Advaita (@AdiShankaraa) July 14, 2019

स्वरा भास्कर द्वारा इस लेख के शेयर करते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको निशाने पर ले लिया है. लोगों ने स्वरा भास्कर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि यह सच है. मुगलों ने भारत के अमीर बनाया. मंदिरों को तोड़ने, गरीबी बढ़ाने, काफिरों को मारने, हिंदुओं पर जजिया लगाने, गुलाम व्यवस्था को बढ़ाने के मामले में काफी अमीर किया.

A group of people come to ur house, uninvited. KiII all those who resist. Heavily tax those who survive. Use that tax money to improve infrastructure of the house. Centuries later, those invaders are gone but house peopIe are stiII singing praises for them. Classic cuck mindset. — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) July 13, 2019

वहीं, कई लोगों ने लेख पर सवाल उठाते हुए लिखा कि मुगलों ने हत्याएं की, देश को लूटा और इन सबके बावजूद आपको लगता है कि उन्होंने हमारे देश को अमीर बनाया. मुगलों का समर्थन करने पर लोगों ने स्वरा भास्कर के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की.

I shared a 2 year old article by a historian (legit historian not what’s app and twitter types) arguing against the Sanghi stereotype that ‘Mughals looted india’ and Hindu right wing cyber universe went BATSHIT CRAZY! Most have not read them article. Just another day on #Twitter — Swara Bhasker (@ReallySwara) July 14, 2019

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब स्वरा भास्कर को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा हो. वह पहले भी कई बार सोशल मीडिया के लोगों के गुस्से का शिकार हो चुकी हैं. वहीं, लोगों के गुस्से का सामना कर रहीं स्वरा भास्कर ने लिखा कि मैंने एक इतिहासकार द्वारा लिखा गया 2 साल पुराना एक आर्टिकल शेयर किया है. यह व्हाट्सएप और ट्विटर पर पर फैलाए जा रहे मैसेज से अलग एक इतिहासकार द्वारा लिखा गया है. स्वरा ने लिखा कि मुझ पर निशाना साधने वाले लोगों में से ज्यादातर ने यह लेख पढ़ा भी नहीं होगा. उन्होंने लिखा कि संघियों के मुगलों द्वारा लूटे जाने के स्टीरियोटाइप पर बहस करने के लिए इसे शेयर किया गया था.