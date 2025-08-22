फराह के बेटे फतेह की फोटोज हुईं वायरल, फैंस बोले गुड लुक्स में दे सकते हैं बड़े स्टार्स को टक्कर! क्या बनेंगे अगले स्टार?

बॉलीवुड में इस समय कई बड़े स्टार्स अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कई स्टार किड्स को फैंस की ओर से प्यार तो कुछ को नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं. स्टारकिड की बात करें तो कुछ समय पहले रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने अजय देवगन के नेफ्यू अमन देवगन के साथ फिल्म 'आजाद' से डेब्यू किया था. वहीं शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रख चुकी हैं और अब उनके बेटे आर्यन खान डायरेक्शन से ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं. मगर आज हम किसी सुपरस्टार के बेटे के बारे में नहीं बल्कि फराह नाज के बेटे और तब्बू के भतीजे फतेह की बात कर रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज एक जानी मानी एक्ट्रेस थीं जो बहुत समय पहले ही फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं. मगर अब फराह के बेटे फतेह की चर्चा इंटरनेट पर हो रही है. लेकिन बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वो फराह नाज और बिंदु दारा सिंह के बेटे हैं. फराह के बेटे की फोटो कुछ समय से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं जिससे चलते कई लोग उनके लुक्स को बॉलीवुड के बड़े स्टार्स से कॉम्पीयर कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 21 साल की इस एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट ने यूट्यूब पर अपने सॉन्ग से मचाई तबाही! कुछ ही समय में वीडियो को मिले 373 मिलियन व्यूज

वहीं फतेह के गुड लुक्स और स्टाइल को देखकर खबरें आई थीं कि कारण जौहर उन्हें अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट 'दोस्ताना 2' के लिए सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि कुछ समय पहले कारण जौहर ने एक इंटरव्यू के दौरान फतेह को सिद्धार्थ मल्होत्रा से कंपेयर करते हुए कहा था कि वो सिद्धार्थ की तरह आने वाले समय में स्टार बन सकते हैं उनमें बहुत पोटेंशियल है.