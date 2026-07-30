Add Zee Business As A Preferred Source
App

'उरी' से पहले बॉलीवुड छोड़ने वाली थीं यामी गौतम, हिमाचल लौटने का बना लिया था मन; फिर यूं बदल गई किस्मत

Yami Gautam: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने हाल ही में खुलासा किया है कि 'उरी' और 'बाला' से पहले उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था. एक्ट्रेस हिमाचल लौटकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थीं, लेकिन एक फिल्म ने उनकी पूरी किस्मत ही बदल दी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 30, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:27 PM IST
'उरी' से पहले बॉलीवुड छोड़ने वाली थीं यामी गौतम, हिमाचल लौटने का बना लिया था मन; फिर यूं बदल गई किस्मत

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अबूझमाड़ में बाढ़ का कहर, पानी में डूबा बालेबेड़ा BSF कैंप, छत-पेड़ों पर बैठे जवान
narayanpur news23 min ago
2
World News25 min ago
3
badminton27 min ago
4
DA hike34 min ago
5
Rat Steals Jewelry35 min ago