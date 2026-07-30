'उरी' से पहले बॉलीवुड छोड़ने वाली थीं यामी गौतम, हिमाचल लौटने का बना लिया था मन; फिर यूं बदल गई किस्मत

Yami Gautam: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. आज हसीना की गिनती उन सफल एक्ट्रेसेस में होती है, जो अपने दम पर फिल्म हिट करा सकती हैं. एक्ट्रेस ने मॉडलिंग से लेकर टेलीविजन और फिर फिल्मों तक अपना करियर बनाया है.
साल 2010 में 'उल्लास उत्साह' से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने और 2012 में 'विक्की डोनर' के साथ बॉलीवुड में एंट्री के बाद एक्ट्रेस ने अपने सफर में कई उतार-चढ़ाव देखे. हाल ही में यामी ने उस दौर के बारे में खुलकर बात की, जब वह एक्टिंग को पूरी तरह अलविदा कहने के लिए तैयार थीं. उन्होंने खुलासा किया कि 2019 में 'उरी' और 'बाला' से उनकी किस्मत पलटने से ठीक पहले उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था और हिमाचल में एक शांत जीवन बिताने की तैयारी कर रही थीं.
फिल्मफेयर के साथ बातचीत में यामी गौतम ने याद किया कि 'विक्की डोनर' के रूप में एक सफल बॉलीवुड डेब्यू मिलने के बावजूद, उसके बाद का सफर उतना आसान नहीं रहा, जितना उन्होंने सोचा था. उन्होंने बताया कि उन्हें अक्सर सुनने को मिलता था कि उनका लॉन्च 'पारंपरिक' (conventional) नहीं था. समय के साथ उन्होंने स्वीकार किया कि आगे बढ़ते रहने के दबाव के कारण कभी-कभी उन्हें ऐसी भूमिकाएं भी निभानी पड़ीं, जिनमें उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी, बस इस उम्मीद में कि भविष्य में बेहतर अवसर मिलेंगे.
जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कभी बॉलीवुड छोड़ने के करीब पहुंची थीं, तो उन्होंने कहा, 'हां. असल में 'उरी' और 'बाला' से ठीक पहले मैंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था. मैंने सोचा था कि मैं हिमाचल वापस चली जाऊंगी. वहां हमारी खेती की जमीन है. मैंने एक बिल्कुल अलग जीवन शुरू करने की कल्पना की थी. मेरे माता-पिता बहुत सहायक थे और उन्होंने बस इतना कहा, 'घर आ जाओ.'
यामी ने समझाया कि जैसे ही उन्होंने डर को अपने मन से निकाला, सब कुछ बदल गया. उन्होंने कहा, 'अजीब बात है कि जैसे ही मैंने डर की वजह से इंडस्ट्री से चिपके रहना बंद किया, सब कुछ बदल गया. 'उरी' आई, 'बाला' आई और रातों-रात मेरी जिंदगी बदल गई.'
यामी गौतम के मुताबिक, उस कठिन दौर ने उन्हें उनके करियर का सबसे बड़ा सबक सिखाया- अपने फैसलों पर डर को हावी न होने देना. उन्होंने कहा, 'पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है. जिस दिन मैंने इस डर से "हां" कहना बंद कर दिया कि मैं 'नजरों से ओझल' हो जाऊंगी, उस दिन मैं आजाद हो गई. मैं उस काम को करने के बजाय इंडस्ट्री छोड़ना पसंद करूंगी, जिसमें मुझे विश्वास न हो. इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया.'
यामी ने पिछले कुछ वर्षों में 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'बाला', 'दसवीं', 'चोर निकल के भागा', 'ओएमजी 2' और 'आर्टिकल 370' जैसी फिल्मों के साथ अपनी एक खास पहचान बनाई है. हाल ही में उन्होंने फिल्म 'आर्टिकल 370' में अपने दमदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (National Film Award) जीतकर एक नया मुकाम हासिल किया है.