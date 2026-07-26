Add Zee Business As A Preferred Source
App

किसी ने प्यार के लिए गुदवाया टैटू, किसी ने दर्द को बनाया ताकत; जानिए इन 5 हसीनाओं के Tattoo के पीछे छिपे गहरे राज

Bollywood Actress Tattoo: बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी हसीनाओं ने अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर टैटू बनवा रखे हैं, लेकिन ये टैटू सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कहानियां हैं. ऐसे में आज हम आपको उन हसीनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके टैटू के पीछे गहरे मतलब और दिलचस्प राज छिपे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 26, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:53 PM IST
किसी ने प्यार के लिए गुदवाया टैटू, किसी ने दर्द को बनाया ताकत; जानिए इन 5 हसीनाओं के Tattoo के पीछे छिपे गहरे राज

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कारगिल विजय दिवस पर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री, देश के वीर सपूतों को किया नमन
Kargil Vijay Diwas News1 hr ago
2
sunny deol1 hr ago
3
World News1 hr ago
4
Refrigerator paper test1 hr ago
5
Commonwealth Games 20261 hr ago