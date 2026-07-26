किसी ने प्यार के लिए गुदवाया टैटू, किसी ने दर्द को बनाया ताकत; जानिए इन 5 हसीनाओं के Tattoo के पीछे छिपे गहरे राज

Bollywood Actress Tattoo Designs: बॉलीवुड इंडस्ट्री में हसीनाओं ने सिर्फ अपनी एक्टिंग और फैशन से ही नहीं, बल्कि कई बार अपने टैटू स्टाइल से भी फैंस को हैरान किया है. इंडस्ट्री में कई ऐसी हसीनाएं हैं, जिनके टैटू ने हर किसी का ध्यान खींचा है. हालांकि, ये टैटू हसीनाओं की सिर्फ बॉडी पर बने निशान ही नहीं हैं, बल्कि हर हसीना का टैटू अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है. तो चलिए, आज हम आपको हसीनाओं के टैटू के पीछे छिपे गहरे राज के बारे में बताते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से लेकर सामंथा रुथ प्रभु तक तमाम हसीनाओं ने अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर टैटू गुदवा रखे हैं. ऐसे में उन हसीनाओं के नाम पर नजर डालते हैं, जिन्होंने अपनी बॉडी पर टैटू बनवा रखे हैं और बॉडी के किन-किन हिस्सों पर टैटू गुदवाए हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के लाखों चाहने वाले हैं. हसीना ने अपने शरीर पर टैटू बनवा रखा है. उन्होंने अपने दाएं कंधे पर चांद और सूरज का डिजाइन बनवा रखा है, जो देखने में काफी कूल लगता है. एक्ट्रेस के इस टैटू का मतलब सूर्य की रोशनी और चांद की चमक से है.
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. हसीना की बॉडी पर एक या दो नहीं, बल्कि तीन टैटू थे. पहला टैटू, जिस पर YMC लिखा था, उनकी और उनके एक्स पति नागा चैतन्य की पहली फिल्म का नाम था और इसी फिल्म के सेट से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी. हालांकि, बाद में हसीना ने इसे हटा दिया था. दूसरा टैटू Chay नाम से लिखवाया था. इसका कनेक्शन भी नागा चैतन्य से है. तीसरा टैटू दो तीरों वाला है, जिसका मतलब अपनी पहचान खुद बनाओ है.
मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के शरीर पर भी कई टैटू हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह लैटिन भाषा में लिखा टैटू है. इसमें हसीना ने लिखवाया है, 'Aut Viam Inveniam Aut Faciam.' इसका मतलब है, 'मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी या खुद बना लूंगी.'
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपनी गर्दन पर टैटू गुदवा रखा है, जिसमें एक पंख, क्राउन और एक तलवार है. इस टैटू के पीछे की कहानी एक्ट्रेस ने खुद बताई थी. एक्ट्रेस ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे सिर्फ दो पंख बनवाए थे, लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं था. इसके बाद उन्होंने उसमें क्राउन बनवाया. तब भी उन्हें थोड़ी कमी लगी, तो हसीना ने टैटू में तलवार भी जुड़वा ली. उनके टैटू का मतलब वह चमक है, जो हमेशा दर्द के बाद आती है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने भी अपने शरीर पर कई टैटू करवा रखे हैं. लेकिन उनकी पसलियों पर बनी थ्री फ्लाइंग बर्ड्स की टैटू आर्ट हर किसी को काफी पसंद आती है. यह टैटू हर किसी का ध्यान खींच लेता है. इस टैटू का मतलब आजादी से जीना है.