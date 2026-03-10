जब आइवरी साड़ी में सजीं बॉलीवुड हसीनाएं, सादगी में भी दिखा रॉयल अंदाज, खूबसूरती ने खींचा ध्यान

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडजब आइवरी साड़ी में सजीं बॉलीवुड हसीनाएं, सादगी में भी दिखा रॉयल अंदाज, खूबसूरती ने खींचा ध्यान

Bollywood Actresses Ivory Saree Look: आपको भी बॉलीवुड हसीनाओं का फैशन काफी पसंद आता है. तो आज हम आपको हसीनाओं का आइवरी साड़ी लुक के बारे में बताने जा रहे हैं. आइवरी साड़ी पहनने के बाद सादगी में भी रॉयल एलिगेंस दिखता है. बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने अपने अलग-अलग स्टाइल से इस टाइमलेस साड़ी लुक को और भी खास बना दिया है. चलिए नजर डालते हैं-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 10, 2026, 06:45 PM IST
आइवरी साड़ी में दिखा बॉलीवुड हसीनाओं का रॉयल अंदाज
Bollywood Actresses Ivory Saree Look: आइवरी साड़ी भारतीय फैशन में हमेशा से सादगी भरी खूबसूरती का प्रतीक रही है. इसका हल्का न्यूट्रल रंग और अक्सर इसके साथ दिखने वाला सुनहरा बॉर्डर इसे क्लासिक और बेहद एलिगेंट बनाता है. समय के साथ कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने इस टाइमलेस आउटफिट को अपने-अपने अंदाज़ में स्टाइल किया है. पारंपरिक आकर्षण से लेकर मॉडर्न मिनिमलिज़्म तक, आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने आइवरी साड़ी लुक को बेहद खूबसूरती से कैरी किया है.

विद्या बालन

विद्या बालन अपनी साड़ी लव के लिए जानी जाती हैं और आइवरी साड़ी उनके क्लासिक स्टाइल को और भी निखार देती है. वह अक्सर इसे ट्रेडिशनल ज्वेलरी, बिंदी और सॉफ्ट मेकअप के साथ स्टाइल करती हैं, जिससे उनका लुक भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दर्शाते हुए बेहद ग्रेसफुल लगता है.

कंगना रनौत

कंगना रनौत जब आइवरी साड़ी पहनती हैं, तो उसमें पुराने दौर की शाही झलक दिखाई देती है. बोल्ड रेड लिपस्टिक के साथ सलीके से बनाए हुए बाल और स्टेटमेंट ज्वेलरी पहने, वह इस सिंपल साड़ी को एक विंटेज और रॉयल टच देती हैं, जो क्लासिक सिनेमा की याद दिलाता है.

जान्हवी कपूर

जान्हवी कपूर अक्सर आइवरी साड़ी को बेहद नाज़ुक और फेमिनिन अंदाज़ में स्टाइल करती हैं. एलिगेंट गोल्ड ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ उनका लुक फ्रेश, फेस्टिव और मॉडर्न सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है.

कृति खरबंदा

कृति खरबंदा आइवरी साड़ी में पारंपरिक ग्रेस को बेहद खूबसूरती से पेश करती हैं. क्लासिक गोल्ड ज्वेलरी, सलीके से बंधे बाल और हल्के मेकअप के साथ उनका लुक भारतीय परंपरा की सादगी और खूबसूरती को दर्शाता है. आइवरी ड्रेप की सादगी और ट्रेडिशनल एक्सेसरीज़ का मेल इस लुक को त्योहारों और सांस्कृतिक अवसरों के लिए भी परफेक्ट बनाता है.

कुब्रा सैत

कुब्रा सैत आइवरी साड़ी में अपना अलग और मॉडर्न अंदाज़ जोड़ती हैं. मिनिमल ज्वेलरी और कॉन्फिडेंट स्टाइलिंग के साथ वह दिखाती हैं कि इस पारंपरिक आउटफिट को भी एक बोल्ड और समकालीन तरीके से कैरी किया जा सकता है.

आइवरी साड़ी अपनी खूबसूरती और सादगी के कारण हमेशा फैशन का पसंदीदा हिस्सा रही है. चाहे इसे ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ पहना जाए या मॉडर्न मिनिमल स्टाइल में, ये एक्ट्रेसेस साबित करती हैं कि यह क्लासिक पहनावा हमेशा ग्रेस और टाइमलेस ब्यूटी का प्रतीक है और हमेशा रहेगा.

