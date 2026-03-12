Advertisement
trendingNow13138507
Hindi Newsबॉलीवुडगर्मी में अपने लुक से और पारा बढ़ा रहीं ये हसीनाएं, अंदाज देख छूट जाएंगे पसीने, आउटफिट्स पर थम जाएंगी नजरें

गर्मी में अपने लुक से और पारा बढ़ा रहीं ये हसीनाएं, अंदाज देख छूट जाएंगे पसीने, आउटफिट्स पर थम जाएंगी नजरें

Bollywood Actress Summer Fashion: अगर गर्मियों में आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनें और क्या नहीं, तो बॉलीवुड की यंग हसीनाओं के ये स्टाइलिश समर लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं. इन दिनों उनके कई लुक्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 12, 2026, 07:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिंपल आउटफिट्स में भी दिख सकता है ग्लैमर
सिंपल आउटफिट्स में भी दिख सकता है ग्लैमर

Bollywood Actress Summer Fashion: जब गर्मियों के फैशन की बात होती है, तो हल्के कपड़ों के साथ आरामदायक सिल्हूट और आसान लेकिन स्टाइलिश लुक सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. गर्मियों की शुरुआत के साथ ही बॉलीवुड की नई पीढ़ी की हसीनाएं इन दिनों ऐसे समर लुक्स में नजर आ रही हैं, जो एक साथ स्टाइलिश भी हैं और बेहद सरल भी. क्रिस्प व्हाइट्स से लेकर बोल्ड टॉप्स तक, ये यंग एक्ट्रेसेस ऐसे आउटफिट्स पहन रही हैं, जो आराम और ट्रेंड का बेहतरीन मेल दिखाते हैं. चाहे सिल्क स्कर्ट हो, क्रॉप टॉप हो या ऑफ-शोल्डर स्टाइल, इनके लुक्स बताते हैं कि कभी-कभी सबसे सिंपल आउटफिट भी सबसे ज्यादा आकर्षक लग सकते हैं.

तारा सुतारिया का फ्रेश व्हाइट क्रॉप टॉप लुक

तारा सुतारिया ने व्हाइट क्रॉप टॉप में एक क्लासिक समर लुक पेश किया है. उनका यह साफ-सुथरा और सिंपल स्टाइल उनकी सहज फैशन सेंस को दर्शाता है और गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है. सफेद रंग की सादगी और बेहतरीन फिटिंग ने इस लुक को आरामदायक और एलिगेंट दोनों बना दिया है.

सुहाना खान का ऑल-व्हाइट स्टाइल

सुहाना खान ने ऑल-व्हाइट आउटफिट पहनकर एक क्लासिक समर लुक अपनाया है. उनका व्हाइट टॉप और मैचिंग स्कर्ट का कॉम्बिनेशन बेहद सॉफ्ट और स्टाइलिश लग रहा है. यह हल्का और सादा रंग गर्मियों के मौसम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

पश्मीना रोशन का बोल्ड रेड लुक

जहां ज्यादातर लोग गर्मियों में हल्के रंग चुनते हैं, वहीं पश्मीना रोशन रेड ऑफ-शोल्डर टॉप और सिल्क स्कर्ट में अलग अंदाज दिखा रही हैं. लाल रंग उनके लुक को आकर्षक बना रहा है, वहीं ऑफ-शोल्डर डिजाइन इसमें ग्लैमरस टच जोड़ रहा है. यह लुक उनके आत्मविश्वास और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

शर्वरी का ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन

शर्वरी ने ब्लैक एंड व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ सिल्क स्कर्ट पहनकर मॉडर्न लुक अपनाया है. मोनोक्रोम रंगों ने उनके आउटफिट को क्लासी बनाए रखा है, वहीं इसका डिजाइन इसे अलग और स्टाइलिश बनाता है.

जब आइवरी साड़ी में सजीं बॉलीवुड हसीनाएं, सादगी में भी दिखा रॉयल अंदाज, खूबसूरती ने खींचा ध्यान

शनाया कपूर का ऑफ-शोल्डर अर्थी लुक

शनाया कपूर ब्राउन ऑफ-शोल्डर टॉप के साथ टेलर्ड पैंट्स पहनकर एक अलग समर स्टाइल पेश कर रही हैं. यह लुक आरामदायक होने के साथ-साथ काफी एलिगेंट भी लग रहा है. ऑफ-शोल्डर डिजाइन इसे हल्का और समर-फ्रेंडली बनाता है, जबकि पैंट्स लुक को सलीकेदार बनाए रखते हैं.

आखिर में कहा जा सकता है कि ये यंग बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि अपने ऑफ-स्क्रीन लुक्स से भी फैशन गोल्स दे रही हैं. उनके सिंपल लेकिन स्टाइलिश आउटफिट्स यह दिखाते हैं कि समर फैशन आरामदायक होने के साथ-साथ बेहद आकर्षक भी हो सकता है. ऐसे में आप भी क्रिस्प व्हाइट, बोल्ड रेड और मोनोक्रोम जैसे लुक्स से अपने समर स्टाइल को खास बना सकती हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Summer Fashion Tipssummer fashion

Trending news

केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
LPG Crisis
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
OBC reservation
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
Agriculture
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
india iran news
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
Budget Session Second Phase
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजाई खतरे की घंटी
imd news
सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजाई खतरे की घंटी
Budget Session Phase 2 LIVE: देश में किसी तरह का 'पेट्रोलियम' संकट नहीं, सरकार ने दिया भरोसा
Budget Session Live
Budget Session Phase 2 LIVE: देश में किसी तरह का 'पेट्रोलियम' संकट नहीं, सरकार ने दिया भरोसा
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
Iran US Israil War
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
Harish Rana Euthanasia Case
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?