सुकून भरे पलों में दिखी प्यारी केमिस्ट्री, पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा की ट्रैवल डायरी वायरल, देखें तस्वीरें

Pulkit Samrat–Kriti Kharbanda: बॉलीवुड के फेमस कपल्स में से एक पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा की ट्रैवर डायरी अक्सर फैंस का ध्यान खींच लेती है. उनकी वेकेशन की तस्वीरों में खूबसूरत लोकेशन्स के साथ दोनों की प्यारी केमिस्ट्री, सुकून भरे पल और रोमांटिक बॉन्डिंग साफ नजर आती हैं.
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Pulkit Samrat–Kriti Kharbanda: बॉलीवुड के पसंदीदा कपल्स में से एक पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी ट्रैवल डायरी को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं. यह जोड़ी जब भी वेकेशन पर जाती है, तो उसकी झलक सोशल मीडिया पर जरूर साझा करती है. उनकी तस्वीरों में सिर्फ खूबसूरत लोकेशन ही नहीं, बल्कि उनके बीच की प्यारी बॉन्डिंग भी साफ दिखाई देती है.
समुद्र किनारे बिताए गए उनके कई वेकेशन मोमेंट्स फैंस को कपल गोल्स देते हैं. सनसेट के सामने ली गई तस्वीरें, बीच पर बिताए सुकून भरे पल और साथ में बिताया क्वालिटी टाइम उनकी ट्रैवल डायरी को और खास बना देते हैं.
पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा को प्रकृति के बीच समय बिताना भी बेहद पसंद है. कई बार यह कपल कैंपिंग और नेचर ट्रिप्स पर भी नजर आता है, जहां उनकी तस्वीरों में एडवेंचर और सादगी का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है.
यह जोड़ी समय-समय पर इंटरनेशनल वेकेशन भी प्लान करती रहती है. नए शहरों को एक्सप्लोर करना, स्थानीय संस्कृति को महसूस करना और उन पलों को कैमरे में कैद करना उनकी ट्रैवल डायरी का अहम हिस्सा है.
उनकी वेकेशन तस्वीरों की खास बात यह है कि उनमें किसी तरह की बनावट नहीं, बल्कि सच्चे और सहज पल नजर आते हैं. कभी कैंडिड सेल्फी, कभी हंसी-मजाक और कभी शांत पल—हर तस्वीर में उनकी दोस्ती और प्यार साफ झलकता है. कुल मिलाकर, पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा की ट्रैवल डायरी सिर्फ खूबसूरत लोकेशनों की कहानी नहीं, बल्कि दो लोगों के साथ मिलकर जिंदगी के छोटे-छोटे पलों को जीने की एक प्यारी झलक भी है.
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