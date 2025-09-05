फोटोग्राफी छोड़ प्रोडक्शन में रखा कदम, हिंदी सिनेमा को दिलाया अलग मुकाम, अब पिता की विरासत संभाल रहा बेटा
Advertisement
trendingNow12910349
Hindi Newsबॉलीवुड

फोटोग्राफी छोड़ प्रोडक्शन में रखा कदम, हिंदी सिनेमा को दिलाया अलग मुकाम, अब पिता की विरासत संभाल रहा बेटा

Happy Birthday Yash Johar: यश जौहर ने एक से एक कमाल फिल्म से बॉलीवुड को नए मुकाम पर पहुंटाया है. उन्होंने बतौर फिल्म फोटोग्राफर अपने करियर की शुरुआत की थी. जिसके बाद फिल्मों की दुनिया में उनका ऐसी मन बसा कि वे यहीं के होकर रह गए. 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Sep 05, 2025, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यश जौहर करण जौहर
यश जौहर करण जौहर

Yash Johar Birthday: यश जौहर हिंदी सिनेमा के उन निर्माताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गहरी समझ, उम्दा निर्माण मूल्यों और शानदार पारिवारिक फिल्मों के लिए मशहूर थे. बतौर फिल्म फोटोग्राफर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. फिल्मों की दुनिया में उनका मन ऐसा बसा कि वे यहीं के होकर रह गए. यश जौहर ने अभिनेत्री मधुबाला की भी तस्वीरें क्लिक की थीं, जो किसी को भी जल्दी अपनी फोटो खींचने नहीं देती थीं. 

फोटग्राफी छोड़ संभाला प्रोड्क्शन का काम 
फोटोग्राफी छोड़ वो यश जौहर ने कई फिल्मों के प्रोडक्शन का काम संभाला. देवानंद साहब के नवकेतन सिनेमा प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले यश ने कई फिल्मों के प्रोडक्शन का काम संभाला था. बाद में अपने इसी अनुभव की बदौलत धर्मा प्रोडक्शंस जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की. इसके तले उन्होंने 'दोस्ताना', 'अग्निपथ', 'गुमराह', 'कुछ कुछ होता है', और 'कभी खुशी कभी गम' जैसी फिल्मों का निर्माण किया. उनकी फिल्मों में रिश्तों की गर्माहट, भव्यता और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

पूरी जिंदगी सिनेमा को की समर्पित 
आज भी यश जौहर को एक दूरदर्शी निर्माता और हिंदी सिनेमा के स्तंभ के रूप में याद किया जाता है. करण जौहर के पिता, यश जौहर ने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा को समर्पित कर दी. उनका मानना था कि फिल्में केवल कहानियां नहीं, बल्कि एक सपने का साकार होना हैं. यही वजह है कि जब उनकी फिल्में असफल होती थीं, तो वह न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी टूट जाते थे. 1990 में जब उनकी फिल्म 'अग्निपथ' रिलीज हुई और ये बुरी तरह फ्लॉप हो गई, तो वो बुरी तरह से टूट गए थे. इसका किस्सा उनके बेटे करण जौहर ने अपनी आत्मकथा 'एन अनसूटेबल बॉय' में साझा किया था. 

'अग्निपथ' फ्लॉप से टूट गए थे यश जौहर
इसमें करण जौहर ने बताया, जब 'अग्निपथ' बन रही थी, तो यश जौहर और पूरी टीम को यकीन था कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म साबित होगी. शानदार कलाकारों, दमदार कहानी और बेहतरीन निर्देशन के साथ, उन्हें लगा कि उन्होंने एक मास्टरपीस बनाई है. फिल्म के प्रीमियर के बाद सबने इसकी तारीफ की, लेकिन जब यह रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई. इस असफलता ने यश जौहर का दिल तोड़ दिया. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी इतनी मेहनत और दूरदर्शिता के बावजूद यह फिल्म क्यों नहीं चली. 'डुप्लिकेट' और बाद में 'अग्निपथ' की असफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में एक "असफल निर्माता" की छवि दे दी. इस बात का दर्द उन्हें जीवन भर रहा. इसका दर्द उनके बेटे करण जौहर ने भी महसूस किया. 

fallback

पिता के अधूरे सपने को करण ने किया पूरा 
इसलिए 2012 में अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने और उन्हें वह सम्मान वापस दिलाने के लिए अग्निपथ का रीमेक बनाकर रिलीज किया था. ऋतिक रोशन-स्टारर 'अग्निपथ' सुपरहिट हुई, तो करण जौहर ने महसूस किया कि उन्होंने अपने पिता को वह सम्मान वापस दिला दिया है. करण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे लिए यह फिल्म बनाना मेरे पापा के लिए न्याय करना था. 1990 में जो फिल्म फ्लॉप हुई थी, मैं उसे सफल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

yash joharKaran Johar

Trending news

97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
;