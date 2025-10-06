'मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं...' क्या 'एनिमल' में रणबीर के किरदार को खा गए बॉबी देओल? 200 करोड़ में छापे थे 717 करोड़

Bobby Deol on overshadowing Ranbir in Animal: रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' को लोगों खूब प्यार मिला. इस फिल्म में बॉबी और रणबीर की जो टक्कर दिखाई गई उसने सभी के होश उड़ा दिए. लेकिन, बिना एक डायलॉग बोले भी बॉबी देओल ने इस फिल्म में अपनी ऐसी छाप छोड़ी की उनकी एक्टिंग ने डूबते करियर में जान फूंक दी. ऐसे में कई लोगों का कहना कि 'जमाल कुडू' गाने से एंट्री करते ही बॉबी रणबीर कपूर पर भारी पड़ गए. इसे लेकर अब बॉबी देओल ने चुप्पी तोड़ी है.

मेरे 15 मिनट का कोई वैल्यू नहीं

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में बॉबी देओल ने कहा- 'ऐसा कुछ नहीं है. अगर रणबीर को 3 घंटे संभालने थे. मुझे सिर्फ 15 मिनट संभालने थे.अगर रणबीर वो 3 घंटे नहीं संभाल पाता तो मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती.'

फिल्म पर उठे कई सवाल

संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म पर कई सवाल खड़े हुए थे. कई लोगों का कहना था कि इस फिल्म में स्त्री पर की गई हिंसा को महिमामंडित किया गया है. लेकिन, इतना जरूर है कि एनिमल में रणबीर कपूर ने अपनी पॉवरपैक परफॉर्मेंस से ऐसी जान डाली थी कि फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई की थी. ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो पिता से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है. लेकिन, पिता के बिजी शिड्यूल की वजह से उसे वक्त नहीं मिल पाता और वो काफी अग्रेसिव हो जाता है.

2023 की बिगेस्ट हिट

ये मूवी साल 2023 में आई थी.जिसमें रणबीर कपूर के अलावा रश्मिक मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी थीं. 200 करोड़ के बजट में बनीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 717 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस फिल्म के बाद बॉबी देओल के करियर को नई उड़ान मिली और उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स हैं. वहीं, रणबीर कपूर की बात करें तो वो नितेश तिवारी की 'रामायण' के अलावा, संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में भी नजर आएंगे. इसमें उनके साथ आलिया और विक्की कौशल हैं.