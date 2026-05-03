Bollywood Cameo Role Trend: भारतीय सिनेमा में कैमियो रोल हमेशा से खास रहे हैं. जब फिल्म जब फिल्म स्मूधली अपने फ्लो में चल रही होती है और अचानक स्क्रीन पर सलमान खान जैसे बड़े स्टार की झलक मिल जाए, तो माहौल एकदम बदल जाता है. थिएटर में सीटियां, तालियां और शोर गूंजने लगता है. दर्शक कुछ पल के लिए कहानी छोड़कर उस सरप्राइज में खो जाते हैं. यही वजह है कि कैमियो छोटे होते हुए भी बड़ा असर छोड़ते हैं. इनका असली मजा इसी अचानकपन में छिपा होता है, जो फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को और मजेदार बना देता है.

कैमियो रोल की खास बात यही है कि ये थोड़े समय में भी दर्शकों को खूब एक्साइट कर देता है. हाल ही में सलमान खान का रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ में छोटा सा कैमियो देखने को मिला, जिसने पूरे सीन की एनर्जी बदल दी. उनका रोल कुछ सेकेंड का था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार रही कि लोग उसी पल को याद रखने लगे. ऐसे कैमियो फिल्म के लिए बोनस जैसे होते हैं. कहानी अपनी रफ्तार से चलती रहती है, लेकिन किसी बड़े स्टार की एंट्री उसे और खास बना देती है. यही वजह है कि कैमियो हमेशा चर्चा में रहते हैं और दर्शकों को सरप्राइज भी देते हैं.

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सरप्राइज फैक्टर ही असली गेम है

कैमियो की सबसे बड़ी ताकत उसका सरप्राइज होना ही होता है. जब कोई दर्शक फिल्म को अपनी अलग नजरिए से देख रहा होता है और अचानक स्क्रीन पर शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार दिख जाते हैं, तो मजा दोगुना हो जाता है. रणबीर कपूर की ‘ब्रह्मास्त्र’ में उनका छोटा सा रोल इसका बढ़िया एग्जांपल है. कम समय में भी उन्होंने अपने स्टाइल और डायलॉग से लोगों का दिल जीत लिया था. ऐसे कैमियो फिल्म को अलग पहचान देते हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा होती है, जिससे फिल्म को अच्छा प्रमोशन मिलता है और लोगों की दिलचस्पी और बढ़ जाती है.

बड़े स्टार्स का छोटा रोल… जब स्क्रीन पर अचानक दिखे सुपरस्टार्स, सिर्फ कुछ सेकेंड के कैमियो से थिएटर में छा गया जादू

स्पाई यूनिवर्स और कैमियो का कनेक्शन

सलमान खान का ‘पठान’ में टाइगर बनकर आना सिर्फ एक छोटा सा रोल नहीं था, बल्कि एक बड़ी कहानी का हिस्सा था. फिल्म पहले से ही लोगों को पसंद आ रही थी, लेकिन उनकी एंट्री ने थिएटर का माहौल पूरी तरह बदल दिया. दर्शकों को ऐसा लगा कि वे सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रहे, बल्कि एक पूरे यूनिवर्स की झलक देख रहे हैं. ऐसे कैमियो अलग-अलग फिल्मों को जोड़ने का काम करते हैं. यही वजह है कि छोटा रोल होने के बाद भी उनका सीन लोगों के दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है. इतना ही नहीं, ऐसे कैमियो और सरप्राइज लोगों को खूब पसंद आते हैं.

दो सुपरस्टार एक फ्रेम में

फिल्म ‘टाइगर 3’ में शाहरुख खान की एंट्री काफी यादगार थी. उनका रोल ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर आए, पूरा सीन अलग ही लेवल पर चला गया. सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ देखना आज भी फैंस के लिए किसी त्योहार जैसा लगता है. थिएटर में सीटियां और तालियां अपने आप शुरू हो जाती हैं. ऐसे कैमियो रोल कहानी से ज्यादा लोगों के इमोशंस पर असर डालते हैं. ये सीन फैंस की पुरानी यादों को ताजा कर देते हैं और उनका कनेक्शन और मजबूत बनाते हैं. यही वजह है कि इनका असर लंबे समय तक बना रहता है.

कहानी में ट्विस्ट लाने वाला कैमियो

कैमियो सिर्फ किसी बड़े स्टार को दिखाने के लिए नहीं होता, कई बार यह कहानी को नया मोड़ भी दे देता है. फिल्म ‘पीके’ में आखिर में रणबीर कपूर का अचानक आना इसका अच्छा उदाहरण है. उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन उसने कहानी को एक नए सवाल के साथ खत्म किया. दर्शक जब थिएटर से बाहर निकले, तो उसी सीन की चर्चा कर रहे थे. ऐसे कैमियो फिल्म को यादगार बना देते हैं और देखने वाले के दिमाग में अलग सोच छोड़ जाते हैं. यही छोटी एंट्री कई बार पूरी कहानी का असर और ज्यादा मजबूत कर देती है.

आज के दौर में कैमियो बन गया है स्मार्ट स्ट्रैटेजी

आज के समय में कैमियो सिर्फ एक क्रिएटिव आइडिया नहीं रहा, बल्कि ये फिल्म मेकर्स की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बन चुका है. मेकर्स अच्छी तरह जानते हैं कि किसी बड़े स्टार की छोटी सी झलक भी फिल्म को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा सकती है. इसलिए कई बार कैमियो को जानबूझकर सीक्रेट रखा जाता है. जब दर्शक थिएटर में अचानक अपने पसंदीदा स्टार को देखता है, तो उसका रिएक्शन और भी ज्यादा खास हो जाता है. उस पल को लोग मोबाइल में नहीं, बल्कि दिल में संभाल कर रखते हैं. यही वजह है कि आज कैमियो फिल्मों की बड़ी ताकत बन गया है.

सही इस्तेमाल ही बनाता है कैमियो को यादगार

हर कैमियो सफल नहीं होता. अगर इसे जबरदस्ती कहानी में डाल दिया जाए, तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है. कई बार दर्शकों को यह बनावटी लगता है और फिल्म की रफ्तार भी टूट जाती है. लेकिन जब कैमियो सही समय पर और सही तरीके से दिखाया जाता है, तो कुछ सेकेंड का रोल भी सबसे ज्यादा याद रह जाता है. शाहरुख खान, सलमान खान और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स इस बात को अच्छी तरह समझते हैं. यही वजह है कि उनके कैमियो आते ही थिएटर में अलग ही माहौल बन जाता है और लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं.