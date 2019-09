अक्षय कुमार से लेकर कपिल शर्मा तक, बॉलीवुड के सितारों ने यूं कहा Happy Birthday PM Modi

नई दिल्‍ली: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मंगलवार को 69 साल के हो गए और ऐसे में अक्षय कुमार, करण जौहर, आयुष्‍मान खुराना, अनिल कपूर, सनी देओल जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई दी. बता दें कि आज ही के दिन निर्देशक संजय लीला भंसाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर एक स्‍पेशल फिल्‍म बनाने की घोषणा भी की है, जिसका पहला लुक सामने आया है. इस फिल्‍म का टाइटल होगा 'मन बैरागी'(Mann Bairagi).

ऐसे में अक्षय कुमार ने 'मन बैरागी' के पोस्टर का अनावरण करते हुए लिखा, 'प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनकी जिंदगी की उल्लेखनीय पलों पर बनी संजय लीला भंसाली और महावीर जैन की स्पेशल फीचर 'मन बैरागी' के फर्स्ट लुक को प्रस्तुत कर खुश हूं.' वहीं करण जौहर ने लिखा, 'हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं..आपके मार्गदर्शन और प्यार के साथ हमारा यह महान देश और भी सफल व आत्मविश्वासी बनें. आने वाले शातिंपूर्ण और लाभकारी दिनों के लिए शुभकामनाएं..'

Happy Birthday Hon. Prime Minister @narendramodi ji. May God give you long and healthy life. May you continue to lead our nation for many many years to come. आदरणीय प्रधानमंत्री जी।आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी आपकी स्वस्थ एवं लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। pic.twitter.com/PYxMpuCOM6 — Anupam Kher (@AnupamPKher) September 17, 2019

Wishing a very happy birthday to our honorable PM shri @narendramodi ji. May you always stay happy and healthy — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) September 17, 2019

Happy birthday to our honourable Prime Minister @narendramodi ...May our great country grow from strength to strength with your guidance and love...Best wishes for a productive and peaceful year ahead....respectfully yours.... — Karan Johar (@karanjohar) September 17, 2019

Happy Birthday to our H'ble PM, Shri Narendra Modi ji! Looking forward to another inspiring year with more uplifting measures aimed at making our country the best it can be! @narendramodi @PMOIndia #HappyBdayPMModi pic.twitter.com/KIZI1BQJ7L — Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 17, 2019

Happy to present the first look of Sanjay Leela Bhansali and Mahaveer Jain’s special feature, #MannBairagi on the defining moment of our PM's life on his birthday! #HappyBirthdayPMModi@narendramodi @PMOIndia @bhansali_produc pic.twitter.com/zWbGLScLDe — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2019

वहीं अनिल कपूर ने पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्‍वीर शेयर करते हुए लिखा, 'हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई! हमारे देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से अधिक उत्थान उपायों के साथ एक और प्रेरक वर्ष की हमें प्रतीक्षा है!' आयुष्मान खुराना : भगवान आप पर कृपा बनाए रखें और हमारे देश को अच्छी स्वास्थ्य और खुशियां दें. जन्मदिन मुबारक हो नरेंद्र मोदी जी.'

अनुपम खेर, ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ईश्वर आपको लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें. आने वाले कई कई सालों में आप हमारे देश का नेतृत्व करें.' वहीं कॉमेडियन कपिल शर्मा ने लिखा, 'हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई. आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें.'

बता दें कि पीएम मोदी आज का दिन अपने गृहराज्य गुजरात (Gujarat) में बिता रहे हें. वह गांधीनगर में अपनी मां से मिले और उनका आशीर्वाद लिया. पीएम मोदी ने अपनी के साथ लंच भी किया. उनकी मां ने उन्हें 501 रुपये दिए.