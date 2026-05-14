रील लाइफ में हैप्पी एंडिंग, रीयल लाइफ में टूटते रिश्ते... आखिर क्यों बिछड़ रहे बॉलीवुड के ‘पावर कपल्स’? हर नया तलाक फैंस को दे रहा झटका

Film Industry Power Couple Divorce: बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी ग्लोसी और परफेक्ट लगती है, असल में उतनी ही अंधेरों से भरी होती है. यहां रिश्तों को संभाल पाना आसान नहीं होता. फिल्मों में भले ही प्यार की कहानियां खुशहाल क्लाइमैक्स तक पहुंच जाती है, लेकिन असल जिंदगी में हालात अलग होते हैं. हाल के समय में कई पावर कपल (मौनी रॉय सूरज नांबियार, हार्दिक पांड्या नताशा स्टेनकोविक, धनश्री वर्मा युजवेंद्र चहल, हंसिका मोटवानी सोहेल खतुरिया) के अलग होने की खबरें सामने आई हैं, जिससे फैंस भी हैरान रह गए हैं.

सोशल मीडिया पर छोटी बातों को भी बड़ा हिंट मान लिया जाता है, जिससे गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं. लगातार निगरानी में रहना रिश्तों पर दबाव डालता है और पर्सनल लाइफ मुश्किल हो जाती है. सेलिब्रिटी जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी हर चीज पब्लिक की नजर में रहती है. आम लोगों की तरह वे अपने रिश्तों को पर्सनल नहीं रख पाते. हर फोटो, हर इवेंट और हर बयान पर चर्चा होने लगती है. अगर कोई कपल साथ नजर न आए, तो ब्रेकअप की अटकलें शुरू हो जाती हैं. इस तरह के माहौल में एक नॉर्मल रिश्ता भी भारी दबाव में आ जाता है.

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काम का दबाव और दूरी?

परफेक्ट कपल दिखने की कोशिश कई बार असली भावनाओं को छिपा देती है और धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है. फिल्मी दुनिया में काम का शेड्यूल भी बहुत बिजी होता जा रहा है. शूटिंग, प्रमोशन और लगातार सफर के चलते कपल्स के लिए एक-दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है. लंबे समय तक दूर रहना रिश्तों को कमजोर कर रहा है. जब साथ बैठकर बात करने या समय बिताने का मौका नहीं मिलता, तो समझ कम होने लगती है. छोटी छोटी गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि दोनों अपने काम के तनाव में रहते हैं और एक दूसरे को समय नहीं दे पाते.

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सोशल मीडिया और रिश्तों पर बढ़ता दबाव

आज के दौर में सोशल मीडिया ने रिश्तों को पहले से ज्यादा मुश्किल बना दिया है. जो बातें पहले सिर्फ दो लोगों तक रहती थीं, अब वो मिनटों में सबके सामने आ जाती हैं. फैंस और ट्रोल्स के कमेंट्स भी रिश्तों पर असर डालते हैं. किसी पोस्ट पर नेगेटिव बातें या उड़ती अफवाहें कपल्स के बीच तनाव बढ़ा देती हैं. कई बार उन्हें बार-बार सफाई देनी पड़ती है, जिससे रिश्ते पर और दबाव पड़ता है. छोटी-छोटी बातें भी बड़ी समस्या बन जाती हैं, क्योंकि लोग हर चीज को अपने हिसाब से देखने और समझने लगते हैं. सोशल मीडिया पर चीजें तेजी से वायरल हो जाती हैं.

करियर और रिश्तों के बीच बढ़ती दूरियां

जब दोनों पार्टनर अपने करियर में अच्छा कर रहे होते हैं, तब कई बार रिश्ते में बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. अगर एक का करियर तेजी से आगे बढ़ने लगे और दूसरे का थोड़ा धीमा चले, तो अनजाने में तुलना शुरू हो जाती है. इसी वजह से मन में इनसिक्योरिटी और दूरी आने लगती है. इसके अलावा कहां रहना है, किस काम को प्रायोरिटी देनी है या परिवार कब शुरू करना है, जैसे मुद्दों पर भी अक्सर मतभेद हो जाते हैं. शुरुआत में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे-धीरे यही तनाव रिश्ते पर असर डालने लगता है. कई बार बातचीत की कमी भी रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ा देती है.

मानसिक तनाव और बढ़ती दूरियां

ग्लैमर इंडस्ट्री की चमक बाहर से जितनी अच्छी दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किलों से भरी होती है. लगातार काम का दबाव, लोगों की बातें, सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म और खुद को हमेशा बेहतर साबित करने की चिंता कलाकारों को मेंटली थका देती है. कई बार सितारे अपने मन की परेशानी किसी से खुलकर शेयर नहीं कर पाते. ऐसे समय में अगर पार्टनर का साथ और समझ न मिले, तो रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं. अकेलापन और तनाव धीरे-धीरे रिश्ते को कमजोर कर देते हैं. कम बातचीत और छोटी-छोटी गलतफहमियों की वजह से रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं.

सोच में बदलाव

आज की पीढ़ी रिश्तों को लेकर पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रखने लगी है. अब लोग सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए खुद को परेशान नहीं करना चाहते. उनकी कोशिश होती है कि जिंदगी में मेंटल पीस और अपनी खुशी बनी रहे. अगर किसी रिश्ते में हर समय स्ट्रेस, झगड़े या दुख मिलने लगे, तो लोग उससे बाहर निकलने का फैसला लेने लगे हैं. पहले जहां रिश्तों में समझौता ज्यादा किया जाता था, वहीं अब आत्मनिर्भरता और खुली सोच की वजह लोग अपनी पसंद और सम्मान को ज्यादा अहमियत देते हैं. यही वजह है कि आज रिश्ते जल्दी बन भी जाते हैं और कई बार जल्दी टूट भी जाते हैं.

असली जिंदगी की सच्चाई

ये समझना बहुत जरूरी है कि सेलिब्रिटी भी आखिर आम लोगों की तरह इंसान ही होते हैं. उनकी जिंदगी में भी खुशी, दुख, स्ट्रेस और परेशानियां आती हैं. बाहर से उनकी लाइफ जितनी चमकदार दिखती है, अंदर उतने ही पर्सनल स्ट्रगल भी छिपे हो सकते हैं. कई बार रिश्तों में दूरियां ऐसी वजहों से आती हैं, जिन्हें सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो उस दौर से गुजर रहे होते हैं. इसलिए किसी भी रिश्ते को सिर्फ अफवाह या चर्चा बनाकर देखना सही नहीं है. हर रिश्ते के पीछे भावनाएं और पर्सनल रीजन होते हैं, जिन्हें बाहर बैठकर पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं होता.