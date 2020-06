पुलिस हिरासत में कारोबारी पिता-बेटे की मौत पर फूटा Bollywood Celebs का गुस्सा

नई दिल्ली: तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के सथनकुलम के रहने वाले कारोबारी पिता पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत से बॉलीवुड गलियारे में भी गुस्सा दिख रहा है. अमेरिका में जहां अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, वहीं अब तमिलनाडु के सथनकुलम में हुई घटना से भी लोगों में उबाल आने लगा है. तमिलनाडु पुलिस पर बर्बरता के आरोप लग रहे हैं. बता दें कि लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पिता-पुत्र को पुलिस उठा ली थी. इसके बाद पी जयराज और जे फेनिक्स की हिरासत में मौत हो गई. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इस घटना से कई बॉलीवुड सेलेब्स हिल गए हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी घटना की निंदा भी की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने #JusticeForJayarajandBennicks को सपोर्ट करते हुए लिखा कि, जो मैंने सुना, उससे पूरी तरह हिल गई हूं और मुझे दुख के साथ गुस्सा भी है. किसी ने कोई भी क्राइम किया हो लेकिन उसके साथ ऐसी क्रूरता नहीं की जानी चाहिए. इस मामले में जो भी दोषी हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि परिवार पर क्या बीत रही होगी. मैं प्रार्थना करती हूं कि उनके परिवार को हिम्मत मिले. हमें एक होकर इस घटना पर न्याय की मांग करनी चाहिए.

नेहा धूपिया (Neha Dhupia) ने लिखा कि, पुलिस द्वारा पीट पीटकर हत्या करना. क्या सिर्फ इन पुलिसकर्मियों का निलंबन ही काफी है? क्या गुजर-बसर की जद्दोजहद में लगे लोगों के प्रति पुलिसकर्मियों का ये अपराध जघन्य नहीं है? हम बर्बरता इंतहा से नाराज हैं.

Beaten to death by the police in the times of a #pandemic .Is just the suspension of these policemen enough? Is nt there crime more heinous than those who were trying to make a livelihood? We are outraged by the extent of brutality... #JusticeForJeyarajAndFenix #EveryLifeMatters

— Neha Dhupia (@NehaDhupia) June 27, 2020