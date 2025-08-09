फिल्मी दुनिया में रक्षाबंधन की धूम, अक्षय कुमार ने बहन पर लुटाया प्यार, अंशुला-अर्जुन ने कुछ इस तरह मनाया रक्षाबंधन, देखें PHOTOS

Celebs Raksha Bandhan 2025: देशभर में आज 9 अगस्त दिन शनिवार को रक्षाबंधन का फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक इस सेलिब्रेशन में डूबे हुए है. बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स अपने-अपने अंदाज में राखी सेलिब्रेशन की पोस्ट शेयर कर रहे हैं. चलिए हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सितारों ने किस प्यार भरे अंदाज में अपने भाई-बहन के साथ रक्षाबंधन मनाया.

अर्जुन कपूर

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी बहनों के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के साथ बहुत प्यारा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा 'छह बहनों का मतलब छह गुना ड्रामा, मस्ती, लड़ाई-झगड़े और हंसी मजाक.... लेकिन साथ ही बेहिसाब प्यार बी. रक्षा बंधन की शुभकामनाएं.'

इब्राहिम अली खान

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली ने भी भाई इब्राहिम अली खान संग राखी सेलिब्रेट की. इब्राहिम ने तस्वीर शेयर करते हुए बहुत प्यारा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा 'प्यारी बहन सारा अली खान मैं वादा करता हूँ कि इस जिंदगी में हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें प्यार, ताकत और वो सब कुछ दूंगा जो मैं दे सकता हूं, भले ही मैं न दे सकूं. हमेशा-हमेशा के लिए तुम्हारा छोटा भाई जान. तुमसे बहुत प्यार करता हूं राखी मुबारक.'

अक्षय कुमार

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी बहन अलका के साथ रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट किया. अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की और प्यारा सा कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा 'आंखें बंद हैं, तो मां दिख रही है और आंखें खोल कर तेरी मुस्कान. लव यू अलका. हैप्पी राखी'

सुनील शेट्टी

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने भी अपनी बहनों के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया और उन्हें रक्षाबंधन की बधाई दी. सुनील शेट्टी ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'इन दोनों के साथ होने से मुझे कभी भी ताकत, प्यार के सहारे के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ी. आज और हर दिन दिल से शुक्रगुजार हूं. रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं.'

सोनू सूद

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अपनी बहन मोनिका और मालविका के लिए सोशल मीडिया पर प्यारी सी पोस्ट शेयर की और तस्वीरों के साथ कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा हैप्पी रक्षाबंधन, मोनिका और मालविका! टांग खींचने से लेकर एक-दूसरे की मुसीबत में मदद करने तक, चॉकलेट शेयर करने से लेकर अपने राज बताने तक—हमारा बचपन इतनी सारी यादों से भरा है जो आज भी मुस्कान दे जाता है. तुम दोनों हमेशा मेरी साथी, मेरी सबसे बड़ी ताकत रही हो. आज बस इतना कहना है कि मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं कि तुम दोनों मेरी बहनें हो. जिंदगी हमें जहां भी ले जाए, हमारा ये रिश्ता हमेशा सबसे मजबूत रहेगा. तुम दोनों से जितना प्यार है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

रकुल प्रीत सिंह

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने प्यारे से भाई अमन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए रक्षाबंधन की बधाई दी. इसके साथ प्यारा सा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा 'भाई-बहन का बंधन जो हमेशा बना रहता है.. हम दोनों अभी और हमेशा एक-दूसरे की रक्षा करते हैं.. मेरे पागल दूसरे को.. रक्षाबंधन की शुभकामनाएं.. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं'