जया बच्चन की तरह बनना चाहती हैं सोनम कपूर, संसद में भाषण के बाद समर्थन में उतरा बॉलीवुड

नई दिल्ली: जया बच्चन (Jaya Bachchan) द्वारा संसद में फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने के प्रयासों पर दिए गए भाषण को नेटिजंस का एक वर्ग जहां ट्रोल कर रहा है, वहीं बॉलीवुड जया बच्चन के समर्थन में आ गया है. जया बच्चन का यह भाषण अप्रत्यक्ष तरीके से अभिनेत्री कंगना रनौत और अभिनेता-राजनेता रवि किशन पर किया गया हमला है, जिन्होंने दावा किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स लेने वाले लोग हैं.

ट्विटर पर उनके भाषण की एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया, 'हम हमेशा नई पहल करने, अच्छे कारणों और जागरुकता अभियानों के साथ खड़े हुए हैं. यह उसका भुगतान करने का समय है. इंडस्ट्री की एक महिला ने इस पर बात की. हैशटैग रिस्पेक्ट.'

For we have always stood by the initiatives, causes and awareness campaigns. It’s time for payback. Hitting the nail on its head and how ! yet again a woman from the industry spoke up #Respect https://t.co/CVz1cTlCNw — taapsee pannu (@taapsee) September 15, 2020

अभिनेता-फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया, 'जब भी जरूरत होती है, वह हमेशा खड़ी होती हैं. हैशटैग जयाबच्चन.'

Respect. She has always stood up to be counted when it mattered. #JayaBachchan https://t.co/KCCKIOqCLw — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) September 15, 2020

फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने लिखा, 'मैं जया जी को सर्वश्रेष्ठ सम्मान देता हूं. जो नहीं जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी कैसी दिखती है, वे कृपया देखें.'

अभिनेत्री-राजनेता नगमा ने ट्वीट किया, 'मैं जया बच्चन के साथ खड़ी हूं. कंगना रनौत ने कहा है कि बॉलीवुड एक गटर है, इसलिए जया जी ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं. जिन लोगों ने यहां नाम कमाया, वे बॉलीवुड का नाम खराब न करें. ड्रग्स लेने वालों को लेकर जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, वे ड्रग्स लेने वालों का नाम लें.'

I stand with JayaBachchanJ as Kangana Ranaut put it Bollywood is a Gutter so JayaJi said that Jis thali mein khate hai ussi mein ched nahi karte And those who hv made a name here don’t spoil the name of Bollywood as for drugs they made fleeting comments if they knw names namethem — Nagma (@nagma_morarji) September 15, 2020

अभिनेता-निर्माता निखिल द्विवेदी ने लिखा, 'जया बच्चन सही हैं. एक गलत नरेटिव पूरी फिल्म इंडस्ट्री की छवि कर रहा है. हर क्षेत्र में कुछ प्रतिशत लोग अवैध और अनैतिक काम करते हैं. गलत काम करने वाले लोगों का नाम लें, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम न करें.'

#JayaBachchan is right. A false narrative tht a certain malaise infects the entire #FilmIndustry is being created by few to look gud in these times.

A %of people in any field including politics &journalism indulge in thngs illegal or immoral. Call thm out specifically & not ALL! https://t.co/3obUZkZyTq — Nikhil Dwivedi (@Nikhil_Dwivedi) September 15, 2020

अभिनेत्री सोनम कपूर ने लिखा, 'मैं बड़ी होकर उनकी तरह बनना चाहती हूं.' फैशन फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता अतुल कस्बेकर ने लिखा, 'जया जी ने सही कहा.' निर्देशक अनिल शर्मा ने ट्वीट किया, 'जया जी, आप पूरी इंडस्ट्री की आवाज हैं. आपको प्रणाम.'

I want to be her when I grow up.. https://t.co/gXMBGu1ifA — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) September 15, 2020

इस बीच कंगना रनौत ने एक ट्वीट कर जया बच्चन पर पलटवार किया. रनौत ने कहा, 'अगर आपके बेटे अभिषेक और बेटी श्वेता को निशाना बनाया गया होता, क्या तब भी आपका यही रवैया होता?'

