SuperGirl हिमा दास को बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई, 19 दिनों में जीते पांच स्वर्ण पदक

नई दिल्ली: बॉलीवुड ने 'सुपरगर्ल' हिमा दास को यूरोप में जुलाई के महीने में छह स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए बधाई दी. अनिल कपूर, राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, अनुष्का शर्मा और फिल्म निर्माता शेखर कपूर उन कलाकारों में शामिल रहे, जिन्होंने हिमा दास को बधाई दी है. प्राग में शनिवार को 19 वर्षीय एथलीट हिमा ने द नोवे मेस्टो नाड मेटुजी ग्रैंड प्रिक्स में 52.09 सेकेंड में 400 मीटर की दौड़ को पूरा करके अपना पांचवां स्वर्ण पदक जीता. 400 मीटर दौड़ में उनका खुद का कीर्तिमान 50.79 सेकेंड है, जो उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स के दौरान बनाया था.

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने कहा कि हिमा युवा लड़कियों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं. अनुष्का ने लिखा कि 19 दिनों में पांच स्वर्ण पदक, एक स्वर्णिम लड़की! आप धैर्य और दृढ़ संकल्प का उदाहरण हैं, साथ ही आप युवा लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हैं.

अनिल कपूर ने लिखा कि पंचवां स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई. असम के प्रति आपकी दयालुता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. एक महान एथलीट एक स्वर्णिम हृदय के साथ. आने वाले समय में आपको इसी प्राकर से सफलता मिलती रहे.

