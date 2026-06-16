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सेलेब मदर्स का नया ट्रेंड, 'वन-प्लस-वन फ्री' या इसके पीछे साइंस का असली जादू? सनी लियोनी से दिव्यांका त्रिपाठी तक कई नाम शामिल

Bollywood Celebs With Twins: सेलिब्रिटीज में जुड़वा बच्चों के बढ़ते मामलों को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड की तरह देखा जाता है. बीते कुछ वर्षों में एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई सेलिब्रिटी कपल्स ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं 'वन-प्लस-वन फ्री' या साइंस का असली जादू?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 16, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:34 AM IST
सेलेब मदर्स का नया ट्रेंड, 'वन-प्लस-वन फ्री' या इसके पीछे साइंस का असली जादू? सनी लियोनी से दिव्यांका त्रिपाठी तक कई नाम शामिल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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