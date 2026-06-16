Bollywood Celebs With Twins: ग्लैमरस से भरी फिल्मी दुनिया में इन दिनों एक दिलचस्प ट्रेंड तेजी से उभरकर सामने आया है जो है सेलिब्रिटी कपल्स के घर जुड़वा बच्चों का जन्म. सोशल मीडिया पर अक्सर यह बात हल्के अंदाज में कही जाती है कि यह 'वन-प्लस-वन फ्री' जैसा सौदा है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि आधुनिक मेडिकल साइंस, खासकर आईवीएफ और बदलता लाइफस्टाइल का बड़ा योगदान है.
आज की ग्लैमरस दुनिया में जहां करियर और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है, वहीं कई कपल्स देर से माता-पिता बनने का फैसला करते हैं. यह बदलाव सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि जैविक असर भी डालता है, जो जुड़वा बच्चों के मामलों को बढ़ा सकता है.
हाल ही में टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के घर जुड़वा बच्चों की किलाकरी गूंजी थी. उन्होंने जुड़वां बेटों को जन्म दिया, जिसके बाद से दिव्यांका और उनके पति विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं है. कपल ने अपने गुड न्यूज सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी थी. पोस्ट शेयर करते हुए कपल ने लिखा, 'हमारे करण-अर्जुन आ गए हैं.' लोगों ने कपल को ढेरों बधाइयां दीं.
दिव्यांका त्रिपाठी से पहले भी कई बॉलीवुड, साउथ और टीवी सेलेब्स हैं, जिनके घर जुड़वा बच्चों की किलकारियां गूंजी हैं. इन कपल्स में सनी लियोनी, नयनतारा, रुबीना दिलैक, करण जौहर और करणवीर बोहरा जैसे कई स्टार्स शामिल हैं.
बता दें कि टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के 10 साल बाद पैरेंट्स बने हैं. उनके घर जुड़वा बेटों की किलकारी गूंजी है. पैरेंट्स बनने का सुख हर किसी की जिंदगी में बेहद खास होता है, जिसका इंतजार हर कपल को बेसब्री से होता है. वहीं, कई सितारे ऐसे हैं, जिन्हें यह खुशी एक साथ दो-दो बार मिली. टीवी और बॉलीवुड के कई कपल्स ऐसे हैं. जिन्हें ट्विन्स का सुख मिला है. आइए, ऐसे में आज हम आपको उन सितारों के बारे में बताते हैं और यह भी जानते हैं कि यह 'वन-प्लस-वन फ्री' है या साइंस का असली जादू?
उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन (अंडाणु रिलीज होने) की प्रक्रिया में बदलाव आने लगते हैं. 30 साल की उम्र के बाद कुछ महिलाओं में कभी-कभी एक से अधिक एग्स रिलीज होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में 'हाइपरओव्यूलेशन' कहा जाता है. जब ऐसे मामलों में फर्टिलाइजेशन होता है, तो जुड़वां बच्चों के जन्म की संभावना बढ़ जाती है. हालांकि, यह हर महिला पर लागू नहीं होता, लेकिन यह एक वैज्ञानिक फैक्टर है, जो ट्विन प्रेग्नेंसी में योगदान दे सकता है.