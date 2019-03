बॉलीवुड सेलेब्स की फैंस से अपील, 'अपनी पसंद की सरकार चाहिए तो मतदान करें'

नई दिल्ली : अभिनेता अनुपम खेर, शेखर कपूर और आर. माधवन ने लोगों से मताधिकार का उपयोग करने का आग्रह किया है. उनके अनुसार, इससे ऐसी सरकार बनाने में मदद मिलती है जिसकी नागरिकों को जरूरत होती है और वे उस लायक होते हैं. मोदी ने ट्विटर पर बॉलीवुड की विभिन्न हस्तियों से जनता से आम चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करने का आग्रह किया है.

अनुपम खेर ने रिप्लाई करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भाव से आप देश के लिए काम करते हैं, उसके लिए धन्यवाद. हां, हम अपने मतदान से वह सरकार चुनते हैं जिसकी हमें जरूरत है और हम जिसके लायक हैं, तो मेरे भारतीय साथियों. हमारे लोकतंत्र के झंडे को फहराने के लिए कृपया आगामी चुनावों में मतदान करें.'

Thank you PM @narendramodi for the compassion with which you work for our country. Yes! It is through our vote we ensure a govt. we need and we deserve. So my fellow Indians! Please vote in the coming elections to keep the flag of our democracy flying. Jai Ho!! #VoteKar https://t.co/8pbcZN1VPh — Anupam Kher (@AnupamPKher) March 24, 2019

दिग्गज फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने लिखा कि भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्रदान किया है. उन्होंने कहा कि लेकिन अधिकार के साथ जिम्मेदारियां आती हैं. हम सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए. अपने महान देश के सिद्धांतों को कायम रखने के लिए आप और हम इतना तो कर ही सकते हैं.

The Constitution of India has given each citizen of India the Fundamental Right to vote. But with Rights come responsibilities. Each one of us must exercise our right to vote. It’s the least you and I can do to uphold the principles of our great Nation #votekar @narendramodi https://t.co/ou0mFHVxwC — Shekhar Kapur (@shekharkapur) March 24, 2019

अभिनेता आर. माधवन का कहना है कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वे मोदी का समर्थन करते हैं. उन्होंने लिखा, 'सर, देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपके अविश्वसनीय जुनून को मेरा पूरा समर्थन है और आपके इस प्रयास में सहयोग करना मेरे लिए सिर्फ सम्मान और विशेषाधिकार ही नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है. मुझे व्यक्तिगत रूप से याद दिलाने के लिए धन्यवाद.'

Dear Shri Modi ji. Sir.Your unrelenting passion for strengthening Democracy in this country, is totally and completely supported by me and it will not just be an Honour and privelege, but my ardent duty to assist you in this endeavor. Thank you for personally reminding us. https://t.co/jD6OIqvQ27 — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) March 24, 2019

लोकसभा चुनाव सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होगा। मतगणना 23 मई को होगी.

