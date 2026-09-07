बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी ‘नायक’, 25 साल पूरे होने पर अनिल कपूर ने बताया, क्यों चुना था शिवाजी राव का किरदार?

25 Years of Nayak: बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार अनिल कपूर ने सोमवार को अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'नायक: द रियल हीरो' के 25 साल पूरे होने का शानदार जश्न मनाया. इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करने के लिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म के कुछ सबसे दमदार और प्रभावशाली सीन्स का एक वीडियो कोलाज शेयर किया, जिसने प्रशंसकों की पुरानी यादों को ताजा कर दिया.
अनिल कपूर ने खुलकर बात की कि आखिर किस चीज ने उन्हें शिवाजी राव के इस आइकॉनिक किरदार की तरफ आकर्षित किया था. उन्होंने बताया कि उन्हें केवल एक आम आदमी के मुख्यमंत्री बनने के सफर ने आकर्षित नहीं किया था, बल्कि असल बात यह थी कि सत्ता हाथ में आने के बाद शिवाजी ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए क्या फैसला लिया.
अनिल कपूर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'नायक के 25 साल. शिवाजी राव के किरदार ने मुझे कभी भी सिर्फ एक आम आदमी से मुख्यमंत्री बनने के सफर के लिए आकर्षित नहीं किया था. आकर्षण इस बात में था कि वहां पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों के लिए बदलाव लाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चुना.' उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे उद्देश्यपूर्ण किरदार को निभाना उनके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था और शायद इसीलिए 'नायक' 25 साल बाद भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है. देश के प्रति प्यार और जनता के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती.
25 years of Nayak.
What drew me to Shivaji Rao was never just the journey from a common man to the Chief Minister. It was what he chose to do once he got there, to use the power he had to make a difference to the people.
To portray a role with that kind of purpose was a… twitter.com/0kXVFbP9Qr
Anil Kapoor (AnilKapoor) September 7, 2026
साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'नायक' का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर एस. शंकर ने किया था. इसमें अनिल कपूर ने एक टेलीविजन पत्रकार शिवाजी राव की भूमिका निभाई थी, जो राज्य के राजनीतिक नेतृत्व को चुनौती देने के बाद केवल 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री का पद संभालता है. यह फिल्म वास्तव में शंकर की ही ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म 'मुधलवन' की हिंदी रीमेक थी.
इस बेहतरीन फिल्म में अनिल कपूर के अलावा रानी मुखर्जी, दिवंगत अमरीश पुरी, परेश रावल, जॉनी लीवर और सौरभ शुक्ला जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया था. फिल्म के गाने जैसे 'रूखी सूखी रोटी' और टाइटल ट्रैक 'नायक' रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुए थे और आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं.
फिल्म का केंद्रीय विचार एक साधारण व्यक्ति को व्यवस्था बदलने का असाधारण अवसर मिलने के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया. कहानी में शिवाजी (एक टीवी रिपोर्टर) एक इंटरव्यू के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री बलराज चौहान (अमरीश पुरी) से भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं पर तीखे सवाल पूछता है. इससे नाराज होकर चौहान उसे एक दिन के लिए राज्य चलाने की चुनौती दे देते हैं. शिवाजी इस चुनौती को स्वीकार करता है और आम जनता की भलाई के लिए कई क्रांतिकारी बदलाव करता है.
एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट के अनुसार, अनिल कपूर शिवाजी राव के किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे. निर्देशक एस. शंकर ने अनिल कपूर से पहले इस ऐतिहासिक रोल के लिए आमिर खान और शाहरुख खान से संपर्क किया था. हालांकि, बाद में यह भूमिका अनिल कपूर के पास आई और उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इसे हमेशा-हमेशा के लिए अमर बना दिया.
जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, 'नायक' के बाद अनिल कपूर पर राजनीतिक दलों द्वारा ऑफर्स की बौछार कर दी गई. इस साल की शुरुआत में 'द इंडियन एक्सप्रेस' के शो 'एक्सप्रेसो' पर बातचीत के दौरान, अभिनेता ने खुलासा किया कि कई राजनीतिक दलों ने उन्हें अपनी पार्टी में जगह देने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वह अपना 100 प्रतिशत नहीं दे सकते थे. उन्होंने कहा, 'मेरे अंदर इसके प्रति पूरी प्रतिबद्धता दिखाने की क्षमता नहीं है.'
'नायक' को इसके इंटरव्यू वाले सीन और इस विचार के लिए बहुत प्यार से याद किया जाता है कि एक आम आदमी के पास सिस्टम को बदलने की ताकत होती है, लेकिन वह बदलाव भी कुछ समझौतों के साथ आता है. फिल्म का अंत इसे थोड़ा काल्पनिक (यूटोपियन) जरूर बनाता है, लेकिन कुछ और नहीं तो 'नायक' आशा से भरी महसूस होती है.