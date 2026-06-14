Ahaan Panday-Aneet Padda Matching Tattoos: बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे और अनीत पड्डा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार भी यह 'सैयारा' कपल अपनी डेटिंग की खबरों को लेकर चर्चा में है. लेकिन इस बार फैंस के हाथ कुछ ऐसा सबूत लगा है, जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस फोटो को देखने के बाद हर कोई यह मान रहा है कि दोनों सितारे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
अहान पांडे और अनीत पड्डा की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है. इन तस्वीरों में सबसे हैरान करने वाली बात यह नजर आ रही है कि अहान और अनीत दोनों की गर्दन के पीछे एक जैसा यानी मैचिंग टैटू नजर आया है.
दरअसल, बड़े पर्दे पर उनकी शानदार केमिस्ट्री ने हर किसी का दिल जीत लिया था. अब उनके फैंस के लिए यह किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है. जैसे ही ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं, फैंस के बीच दोनों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं. अब यह टैटू ऐसे समय पर चर्चा में बना हुआ है, जब दोनों कलाकार अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं.
हाल ही में जैसे ही अहान पांडे और अनीत पड्डा की तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आईं, वे देखते ही देखते टॉक ऑफ द टाउन बन गईं. दोनों की गर्दन के पीछे मैचिंग टैटू देखकर फैंस खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पल को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया. इस पर रिएक्शन देते हुए एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'अहान पांडे और अनीत पड्डा के टैटू एक जैसे हैं. जीने के लिए कितना शानदार दिन है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं अभी भी यहीं हूं. अहान और अनीत, तुम दोनों कमाल हो. हमेशा के लिए आइडल जोड़ी.'
AHAAN PANDAY AND ANEET PADDA HAVE MATCHING TATTOOS
WHAT A WONDERFUL DAY TO BE ALIVE twitter.com/Ej4vaBAMHD
(@Magarmuch_se) June 10, 2026
अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपनी गर्दन पर 'उत्तर तारा' (North Star) का एक जैसा टैटू बनवाया हुआ है. पुरानी मान्यताओं और परंपराओं के मुताबिक, 'उत्तर तारा' को सही रास्ता दिखाने वाली शक्ति और प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है. यह जीवन में एक पक्के लक्ष्य, स्थिरता और वफादारी को भी दर्शाता है. मैचिंग टैटू की तस्वीरें सामने आने के बाद दोनों के बीच डेटिंग रूमर्स और तेज हो गए हैं.