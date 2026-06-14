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डेटिंग रूमर्स के बीच अहान पांडे-अनीत पड्डा ने दिया बड़ा हिंट, मैचिंग टैटू ने मचाया तहलका; क्या रिश्ते पर लग गई मुहर?

Ahaan Panday-Aneet Padda Matching Tattoos: साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' के स्टार्स अहान पांडे और अनीत पड्डा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर दोनों की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वे अपनी गर्दन के पीछे एक जैसे टैटू बनवाए हुए नजर आ रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 14, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:18 AM IST
डेटिंग रूमर्स के बीच अहान पांडे-अनीत पड्डा ने दिया बड़ा हिंट, मैचिंग टैटू ने मचाया तहलका; क्या रिश्ते पर लग गई मुहर?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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