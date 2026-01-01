Advertisement
trendingNow13060778
Hindi Newsबॉलीवुड2026 में बॉक्स ऑफिस पर कहर मचाएंगे ये सितारे, दो बड़े खानदान के स्टार्स का हो चुका डेब्यू, अब एक का हो रहा इंतजार

2026 में बॉक्स ऑफिस पर कहर मचाएंगे ये सितारे, दो बड़े खानदान के स्टार्स का हो चुका डेब्यू, अब एक का हो रहा इंतजार

साल 2026 में बॉलीवुड के बड़े खानदान और साउथ के कई सितारे स्क्रीन पर डेब्यू करने वाले हैं. खास बात है दो बड़े खानदान के बच्चे तो डेब्यू कर चुके हैं लेकिन अब तक एक लाडली का इंतजार हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 में इन सितारों का डेब्यू
2026 में इन सितारों का डेब्यू

Bollywood Stars Debut in 2026: नया साल के पहले महीने ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की ताबड़तोड़ बरसात होने लगी है. 1 जनवरी को अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. साल 1971 की जंग में शहीद हुए सबसे युवा परम वीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी पर बनी यह फिल्म दर्शकों का दिल जीत रही है. तो चलिए आपको बताते हैं इन दोनों सितारों के अलावा कौन से और सितारे हैं जो स्क्रीन पर साथ में डेब्यू करने वाले हैं. 

सुहाना खान

सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान.ओटीटी पर 'द आर्चीज' से डेब्यू करने के बाद अब वह बड़े पर्दे पर पिता शाहरुख के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर में सुहाना अहम किरदार में दिखेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suhana Khan (@suhanakhan2)

गोविंदा के बेटे यशवर्धन

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा एक अनटाइटल्ड लव स्टोरी से लॉन्च हो रहे हैं, जिसे नेशनल अवॉर्ड विनर निर्देशक साई राजेश बना रहे हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared b@yashvardhan_ifc)

मेधा राणा

मेधा राणा 'बॉर्डर 2' में सनी देओल और वरुण धवन के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगी. मेधा की यह फिल्म वॉर ड्रामा है. इसमें वरुण धवन,सनी देओल,दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी के साथ मेधा राणा फिल्म में एक्टिंग का जलवा बिखेरती नजर आएंगी. इससे पहले वह वेब सीरीज 'लंदन फाइल्स' में अर्जुन रामपाल और पूरब कोहली के साथ नजर आई थीं.

साई पल्लवी
इन एक्टर्स के अलावा, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सक्सेफुल एक्ट्रेस साई पल्लवी और श्रीलीला भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं.साउथ की नेचुरल ब्यूटी साई पल्लवी नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' के साथ डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म में वह भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर के अपोजिट माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म में यश रावण और सनी देओल श्रीराम भक्त हनुमान के किरदार में हैं.

 

वो हसीना,जिसने मर्दों के इनरवियर का किया इतना बोल्ड शूट, हो गया था बखेड़ा, छोड़ा ग्लैमर वर्ल्ड और छोटे कपड़े,इस्लामिक स्कॉलर बन देती हैं 'ज्ञान'

 

श्रीलाला

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला भी हिंदी सिनेमा में कदम रख रही हैं.वो अनुराग बसु की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगी.ये फिल्म 'आशिकी' का सीक्वेल है.

 

इनपुट- एजेंसी

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Agastya NandaSimar Bhatiasuhana khan

Trending news

2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
Punjab news in hindi
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
Announcement of Punjab government
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति