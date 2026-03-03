Advertisement
दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शिफ्ट विवाद पर बोले अनुभव सिन्हा, कहा- मांगें गलत लगें तो एक्टर बदल दें

दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शिफ्ट विवाद पर बोले अनुभव सिन्हा, कहा- 'मांगें गलत लगें तो एक्टर बदल दें'

Anubhav Sinha On Deepika Padukone: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने हाल ही में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के फिक्स्ड वर्किंग आवर्स की मांग पर रिएक्टर किया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्टर दिन में छह घंटे काम करना चाहता है और आप इससे ठीक नहीं हैं, तो उस एक्टर के साथ काम न करें. यह बहुत सिंपल बात है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 03, 2026, 02:51 PM IST
दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शिफ्ट विवाद पर बोले अनुभव सिन्हा, कहा- 'मांगें गलत लगें तो एक्टर बदल दें'

Anubhav Sinha On Deepika Padukone: पिछले साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर बहस लगातार जारी है. वर्क-लाइफ बैलेंस पर चर्चा तब तेज हुई जब दीपिका पादुकोण के मां बनने के बाद उनके लिए 8 घंटे की तय शिफ्ट की मांग की खबरें सामने आईं. इस मुद्दे पर बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि साउथ इंडस्ट्री के कलाकारों ने भी खुलकर अपनी राय रखी. अब इस बहस में निर्देशक अनुभव सिन्हा ने भी अपनी राय रखी. साथ ही उन्होंने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर से जुड़ा एक अनुभव शेयर किया.

'कोई 6 घंटे काम करना चाहता...'

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अनुभव सिन्हा ने कहा, 'यदि कोई एक्टर दिन में छह घंटे ही काम करना चाहता है और आपको यह स्वीकार नहीं है, तो उसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है. बात काफी सिंपल है.' इसी बीच उन्होंने फिल्म ‘मुल्क’ की शूटिंग का जिक्र करते हुए बताया कि दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर, जिन्हें वह प्यार से चिंटू जी कहते थे, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद नाइट शूट से मना कर दिया था. अनुभव ने उनसे कहा कि कहानी के लिए रात का सीन जरूरी हैं. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और आपसी फिर समाधान निकाला गया.

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अबू धाबी से लौटीं ईशा गुप्ता, सुनाई दर्द भरी दास्तान, बोलीं- ‘अंदर से सब बहुत…

ऋषि कपूर की फिल्म का दिया उदाहरण

निर्देशक ने बताया कि ऋषि कपूर चार रातों की शूटिंग करने को तैयार हुए थे. हालांकि बाद में शूट पांच रातों तक चला, आखिर में फिल्म का काम पूरा हो गया. अनुभव सिन्हा ने कहा कि उनके साथ काम करने का अनुभव काफी अच्छा रहा, क्योंकि वह फिल्म में ऋषि कपूर को ही लेना चाहते थे, इसलिए उनके मुताबिक थोड़ा-बहुत एडजस्टमेंट करना मुश्किल नहीं था.

8 घंटे की शिफ्ट पर रखी अपनी राय

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर उठे विवाद पर अनुभव सिन्हा ने कहा कि वह अफवाहों पर यकीन नहीं करते. उन्होंने साफ किया कि उन्होंने दीपिका के साथ कभी काम नहीं किया, सिर्फ एक बार किसी पार्टी में मुलाकात हुई थी. लेकिन मैंने उन लोगों से पूछा जिन्होंने उनके साथ काम किया है और उन्होंने कहा कि वह काम करने के लिए एक मजेदार एक्ट्रेस हैं.

अनुभव सिन्हा ने आगे कहा 'अगर किसी एक्टर की मांगें आपको गलत लगती हैं, तो उनके साथ काम न करें. कॉन्ट्रोवर्सी क्यों खड़ी करें? हम घर में मतभेद होते हैं, लेकिन आप छत पर जाकर इस बारे में चिल्लाते नहीं हैं. मुझे लगता है कि जिस तरह से इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, वह काफी गलत है. अगर आपको कोई एक्टर पसंद नहीं है तो उन्हें निकाल दें. एक्टर्स और डायरेक्टर्स को पहले भी निकाला गया है. ऐसा होता है, लेकिन यह केवल संबंधित लोगों के बीच ही रहना चाहिए.' 

