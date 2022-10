Bollywood Diwali Party: करीना के गाने पर एक साथ झूमीं Kajol, Madhuri और Aishwarya, सामने आया Inside Video

Aishwarya Madhuri Kajol Together at Diwali Party: दिवाली के सीजन के साथ-साथ बॉलीवुड में दिवाली पार्टियों का भी आगाज हो गया है. आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana Diwali Party), रमेश तौरानी (Ramesh Taurani Diwali Party), कृति सैनन (Kriti Sanon Diwali Party)- सभी स्टार्स ने अपनी अपनी दिवाली पार्टी होस्ट कर ली है और अब पिछली रात को डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पर दिवाली पार्टी (Manish Malhotra Diwali Party) रखी थी. मनीष मल्होत्रा की पार्टी में कई सितारे मौजूद थे और सभी बेहद खूबसूरत लग रहे थे. मनीष की पार्टी में करीना तो नहीं आई थीं लेकिन एक इन्साइड वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उनके गाने पर ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और काजोल (Kajol) एक साथ झूम रही हैं..

Manish Malhotra Diwali Party का इन्साइड वीडियो वायरल

स्टार डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, नव्या नंदा, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, सुहाना खान और करण जौहर जैसे कई सारे सेलीब्रिटीज शामिल थे. इस पार्टी की कई खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब एक वीडियो भी वायरल हुआ है.

करीना के गाने पर एक साथ झूमीं Kajol, Madhuri और Aishwarya

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खूबसूरत एक्ट्रेसेज ,ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit), काजोल (Kajol) और रवीना टंडन एक ही फ्रेम में एन्जॉय कर रही हैं. ये हसीन एक्ट्रेसेज मिलकर करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के गाने 'यू आर माइ सोनिया' (You are my Soniya) पर जूम रही हैं.

बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और सभी को इन एक्ट्रेसेज को एक साथ बैठकर मस्ती करते देख बहुत मजा आ रहा है. इस वीडियो के अलावा ऐसी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर दिख रही हैं जिनमें ये एक्ट्रेसेज साथ हैं.

