टूटा 20 साल का भरोसा... पत्नी ने इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर पति के पीछे लगाया जासूस, खुली मल्टी अफेयर की पोल-पट्टी

Bollywood Star Cheating Wife: कुछ समय पहले ट्विंकल खन्ना और काजोल ने अपने टॉक शो ‘टू मच’ में फिजिकल चीटिंग का सपोर्ट करते हुए कहा था कि इसको माफ किया जा सकता है, लेकिन इमोशनल चीटिंग को नहीं. जबकि जान्हवी कपूर ने इस पर असहमति जताते हुए कहा था, ‘दोनों ही गलत हैं, मेरे लिए ये डील ब्रेकर हैं’. जैसे सभी जानते हैं कि ट्विंकल खन्ना के पति अक्षय कुमार और काजोल के पति अजय देवगन का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, जो मीडिया का भी हिस्सा रहें.

इसी बीच प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने एक बड़े बॉलीवुड एक्टर के अफेयर का केस हैंडल किया था. तान्या ने बताया कि एक्टर की पत्नी के मैनेजर ने उनसे संपर्क किया और कहा कि उन्हें अपने पति की हरकतों की जांच करवानी है. जांच के दौरान तान्या को पता चला कि वो एक्टर अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है और कई यंग एक्ट्रेसेस के साथ उसके रिश्ते रहे हैं. तान्या पुरी ने सिद्धार्थ कन्नन से बात इंटरव्यू में बात करते हुए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई राज खोले.

इंडस्ट्री के एक्स्ट्रा मैरिटल पर बोलीं प्राइवेट डिटेक्टिव

तान्या ने कहा, ‘मुझे लगता है बॉलीवुड में बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल केस होते हैं, लेकिन लोग इस बारे में बात नहीं करते. सबको एक परफेक्ट इमेज दिखानी होती है. मैं एक ऐसे कपल की बात कर रही हूं, जिन्होंने 2000 के शुरुआती सालों में शादी की थी. पति बहुत खुलेआम चीट करता है और कई जवान एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा हुआ है’. तान्या ने बताया कि उस एक्टर की पत्नी को भी अपने पति की हरकतों के बारे में सब पता था. उसने कई सालों तक नजरअंदाज किया, लेकिन जब बच्चों तक बात पहुंची तो उसने कदम उठाया.

तान्या पुरी के पास आया था एक बड़ा केस

तान्या ने आगे कहा, ‘उसके दो बड़े बच्चे हैं जो खुद इंडस्ट्री में हैं. सब जानते हैं कि उनके पिता क्या करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने वे परफेक्ट कपल लगते हैं. पत्नी पढ़ी-लिखी है, पति देसी मुंडा है और दोनों ऑन-स्क्रीन अच्छा काम करते हैं, पर असल में पति ने कई महिलाओं से रिश्ते रखे हैं’. तान्या ने आगे बताया कि केस कैसे उनके पास आया. उन्होंने कहा, ‘हमें ये केस एक मैनेजर के जरिए मिला था. पत्नी ने ही अपने मैनेजर को हमसे बात करने की इजाजत दी थी. जब हमने जांच की, तो पाया कि एक्टर कई जगहों पर शामिल है’.

एक्टर का चल रहा था एक्ट्रेसेस से चक्कर

तान्या ने बताया, ‘वो कई एक्ट्रेसेस को फायदा पहुंचाकर बदले में अपनी चाह पूरी करता था. पत्नी ने जब अपने पति से इस बारे में बात की, तो उसने सब कुछ मान लिया’. उन्होंने बताया, ‘उसका बिहेवियर पहले से ही बदल गया था. वो ऐसी जगहों पर ट्रैवल कर रहा था जहां उसकी फिल्मों की शूटिंग भी नहीं थी. उसकी बातों में गड़बड़ थी और यही वजह थी कि पत्नी को शक हुआ और उसने हमें हायर किया’. आखिर में तान्या ने बताया कि पत्नी ने 20 साल बाद ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि अब बच्चे भी जान चुके थे.

आखिर में कुछ ऐसा बोलीं तान्या पुरी

उन्होंने कहा, ‘पत्नी के लिए इमोशनल चीटिंग फिजिकल चीटिंग से बड़ी बात थी. वो बार-बार माफ करती रही, लेकिन आखिरकार उसका सब्र टूट गया. पति ने बाद में बच्चों के लिए बदलने का वादा किया, लेकिन तान्या ने किसी का नाम उजागर नहीं किया’. बता दें, उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं. साथ ही ट्विंकल खन्ना और काजोल की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं.