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हॉलीवुड में काम, लेकिन जेब थी खाली! ओम पुरी को लेकर पवन मल्होत्रा का बड़ा खुलासा, बोले- 'बिल भरने के भी नहीं थे पैसे'

Om Puri Financial Struggles: बॉलीवुड एक्टर पवन मल्होत्रा ने हाल ही में दिवंगत एक्टर ओम पुरी को याद करते हुए बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर पहचान होने के बावजूद, एक समय ऐसा था जब उनके पास बिल तक भरने के पैसे नहीं थे.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 02, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:18 PM IST
हॉलीवुड में काम, लेकिन जेब थी खाली! ओम पुरी को लेकर पवन मल्होत्रा का बड़ा खुलासा, बोले- 'बिल भरने के भी नहीं थे पैसे'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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