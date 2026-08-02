हॉलीवुड में काम, लेकिन जेब थी खाली! ओम पुरी को लेकर पवन मल्होत्रा का बड़ा खुलासा, बोले- 'बिल भरने के भी नहीं थे पैसे'

Om Puri Bollywood News: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर पवन मल्होत्रा ने हाल ही में दिवंगत एक्टर ओम पुरी को याद किया. ओम पुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने-माने एक्टर थे. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दीं. हाल ही में उन्हें याद करते हुए एक्टर पवन मल्होत्रा इमोशनल हो गए. उन्होंने एक भावुक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के बावजूद, वे हमेशा कम आंके गए, क्योंकि उन्होंने कभी आत्म-प्रचार पर ध्यान नहीं दिया.
दिग्गज एक्टर पवन मल्होत्रा ने खुलासा किया कि साल 1988 की टेलीविजन फिल्म 'तमस' के दौरान एक समय ऐसा भी था, जब ओम पुरी के पास अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे. उन्होंने बताया कि ओम पुरी ने खुद उनके साथ यह बात शेयर की थी.
पवन मल्होत्रा के अनुसार, ओम पुरी ने हॉलीवुड में शानदार काम किया था, लेकिन वे कभी भी आर्थिक रूप से फिजूलखर्च नहीं थे. वे केवल उतना ही कमाते थे, जितना जीवित रहने के लिए पर्याप्त हो. उनका ध्यान हमेशा अभिनय पर था, न कि अपनी इमेज बनाने या सुर्खियां बटोरने पर. मल्होत्रा ने आगे कहा कि प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या इरफान खान जैसे सितारों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने से बहुत पहले, ओम पुरी ने विदेशी फिल्मों में एक वास्तविक करियर बनाया था, लेकिन उन्होंने कभी इसकी मार्केटिंग नहीं की.
मल्होत्रा ने बताया कि ओम पुरी के समय में फिल्म इंडस्ट्री बहुत अलग थी. उस दौरान आज की तरह सोशल मीडिया, पीआर (PR) एजेंसियां या बड़े प्रचार अभियान नहीं होते थे. प्रेस मौजूद थी, लेकिन खुद की मार्केटिंग करने का कोई कल्चर नहीं था. आजकल फिल्में रिलीज होने से महीनों पहले उनका प्रचार शुरू हो जाता है, लेकिन ओम पुरी ने कभी भी अपनी उपलब्धियों का शोर नहीं मचाया.
पवन मल्होत्रा ने ओम पुरी की आवाज़ और उनके स्वाभाविक अभिनय की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि हालांकि कई अभिनेताओं की आवाज़ गहरी होती है, लेकिन अमिताभ बच्चन और ओम पुरी जैसे बहुत कम लोग हैं, जो अपनी आवाज़ के उतार-चढ़ाव और लय को इतनी खूबसूरती से नियंत्रित कर सकते थे. उन्होंने ओम पुरी के अभिनय को 'मलाई' की तरह सहज और सरल बताया, जो हर प्रदर्शन में नया और ईमानदार लगता था. मल्होत्रा ने यह भी शेयर किया कि उन्होंने ओम पुरी को बोलते हुए देखकर ही अंग्रेजी सीखी थी.
मल्होत्रा ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में ओम पुरी की उपलब्धियों को भारत में वह पहचान नहीं मिली, जो उन्हें मिलनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य भारतीय अभिनेता ने विदेशी फिल्मों में इतनी निरंतरता के साथ शानदार प्रदर्शन नहीं किया था, फिर भी मीडिया में इसकी चर्चा कम ही हुई. ओम पुरी ने अपने चार दशकों के करियर में 'आक्रोश', 'अर्ध सत्य' और 'जाने भी दो यारो' जैसी महान भारतीय फिल्मों के साथ-साथ 'ईस्ट इज ईस्ट' और 'सिटी ऑफ जॉय' जैसे दुनियाभर के प्रोजेक्ट्स में काम किया था. उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.