अथिया शेट्टी-केएल राहुल की लाडली इवारा हुई 1 साल की, खास अंदाज में सेलिब्रेट किया बर्थडे, तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

Athiya Shetty Daughter Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल इंडस्ट्री की पॉपुलर जोड़ियों में से एक हैं. इन दिनों कपल काफी सुर्खियों में बना हुआ है. आज उनकी बेटी इवारा एक साल की हो गई है. बेटी के जन्मदिन पर कपल ने बेहद प्यारे अंदाज में खुशी जाहिर की. सोशल मीडिया पर कपल ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसने फैंस का दिल छू लिया और हर कोई इस क्यूट फैमिली मोमेंट की जमकर तारीफ कर रहा है.

एक्ट्रेस अथिया ने शेयर की तस्वीरें

बेटी के जन्मदिन के खास मौके पर अथिया और राहुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखा, “हैप्पी बर्थडे, हमारी जान. हमें अपने माता-पिता के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद. हम तुम्हें शब्दों और दुनिया से भी ज्यादा प्यार करते हैं.” इस पोस्ट के साथ कपल ने बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं. एक तस्वीर में अथिया अपनी बेटी को गोद में उठाकर मुस्कुराती नजर आ रही हैं.

बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल

वहीं दूसरी फोटो में इवारा का हाथ केक के पास नजर आ रहा है. कपल ने अपनी बेटी के बर्थडे पर एनिमल-थीम वाला केक ऑर्डर किया. पोस्ट की आखिरी फोटो में इवारा अपने पिता की उंगली पकड़ती नजर आ रही हैं. कपल की इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ फिल्मी दुनिया के कई सितारे भी प्यार लुटा रहे हैं और बेटी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.

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कपल ने नहीं दिखाया अभी तक बेटी का चेहरा

बता दें, अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने साल 2019 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था और 23 जनवरी 2023 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे. दोनों की शादी अथिया के पिता सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित फार्महाउस में हुई थी. कपल ने 24 मार्च 2025 को अपनी बेटी इवारा का स्वागत किया. अभी तक कपल ने अपनी नन्ही परी का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया है.