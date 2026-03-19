राहुल वैद्य-दिशा परमार ने खरीदा सपनों का घर, बेटी संग किया गृह प्रवेश, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें

Rahul Vaidya and Disha Parmar New House: बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर राहुल वैद्य और उनकी पत्नी दिशा परमार ने फेमस कपल्स में से एक हैं. कपल अपने फैंस को किसी न किसी तरह खुश करते रहते है. राहुल और दिशा के बारे में जानने के लिए उनके फैंस हमेशा बेताब रहते हैं. दोनों अपनी जिंदगा से जुड़े खास पलों को फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. हाल ही में राहुल वैद्य और दिशा परमार ने अपने फैंस को गुड न्यूज दी और बताया कि उन्होंने मुंबई में एक खूबसूरत घर खरीदा है. नए घर में दोनों ने अपनी बेटी के साथ मिलकर खास पूजा भी की. सिंगर ने इस खास पल की तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर की हैं.

कपल ने दिखाई नए घर की झलक

सिंगर राहुल और दिशा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वे अपने नए घर की गृह प्रवेश की पूजा करते नजर आ रहे हैं. पहली तस्वीर में दिशा और राहुल खुशी-खुशी हवन कुंड में सामग्री डाल रहे हैं और दूसरी फोटो में कपल के साथ उनकी बेटी भी नजर आ रही है. दिशा ने अपनी गोदी में बेटी को लिया हुआ है.

बेटी की क्यूटनेस पर आ जाएगा दिल

तीसरी फोटो में केवल दिशा और उनकी क्यूट बेटी नजर आ रही हैं. फोटो में मां-बेटी दोनों काफी खुश दिख रही हैं. चौथी फोटो में दिशा ने अपनी बेटी की क्यूटनेस दिखाई है और आखिरी फोटो में दिशा ने अपने नए घर की एंट्री की झलक दिखाई है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए दिशा ने कैप्शन में घर का इमोजी बनाया है.

सलमान खान के शो से मिली राहुल को पहचान

बता दें कि राहुल वैद्य एक जाने-माने सिंगर हैं. उन्होंने कई हिट गानों को अपनी आवाज दी है. उन्हें असली पहचान सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' से मिली थी. इस शो में राहुल ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे थे. बिग बॉस में ही राहुल ने दिशा को प्रपोज किया था और रियलिटी शो खत्म होते ही कपल ने शादी कर ली थी. कपल अब एक क्यूट बेटी के पेरेंट्स हैं. दिशा को आखिरी बार टीवी सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं' में देखा गया था और राहुल 'लाफ्टर शेफ' में नजर आ चुके हैं.