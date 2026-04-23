Advertisement
trendingNow13190178
Hindi Newsबॉलीवुडशादी के 2 साल बाद भी सिचुएशनशिप में हैं रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी? कपल ने किया चौंकाने वाला खुलासा

शादी के 2 साल बाद भी 'सिचुएशनशिप' में हैं रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी? कपल ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Rakul Preet Singh-Jackky Bhagnani: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और एक्टर-प्रोड्यूसर जैकी भगनानी की शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है. हालांकि, शादी के 2 साल बाद भी जैकी ने बताया कि दोनों का रिलेशन ‘सिचुएशनशिप’ है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 23, 2026, 06:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के 2 साल बाद भी 'सिचुएशनशिप' में हैं रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी? कपल ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Rakul Preet Singh-Jackky Bhagnani: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और एक्टर-प्रोड्यूसर जैकी भगनानी बॉलीवुड के पॉपुलर और परफेक्ट कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं, लेकिन अब हाल ही में जैकी ने कहा कि उनके और रकुल के बीच शादी के बाद भी ‘सिचुएशनशिप’ रिलेशन है. उन्होंने यह भी बताया कि जब रकुल के सामने उनकी किसी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, तो वह झिझकते नहीं हैं और बात कर लेते हैं.

‘कई अप एंड डाउन देखे’

हाल ही में जैकी ने एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'हमने एक-दूसरे से कहा कि हम 20-21 साल के नहीं हैं. हमने कई अप एंड डाउन देखे हैं. मैं एक हैप्पी पर्सन हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी लाइफ का खालीपन भरे. अगर मैं डिप्रेस हूं, तो मेरी लाइफ में कोई भी आए, मैं डिप्रेस ही रहूंगा. हम साथ में भी काफी खुश हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने आगे कहा, 'हम एक-दूसरे की लाइफ में खाली जगह को भरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर जैकी मुझे वेकेशन पर नहीं ले गए तो मैं बुरा मान जाऊंगी. मैं अपने आप भी छुट्टी पर जा सकती हूं. मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिन पर बात करना बेहद जरूरी है.'

Add Zee News as a Preferred Source

‘अपने रिश्ते को कहते हैं सिचुएशनशिप’

वहीं इस दौरान जैकी ने यह भी कहा कि वह और रकुल मैरिड हैं, लेकिन वह अपने रिश्ते को ‘सिचुएशनशिप’ कहते हैं. उन्होंने कहा, 'रकुल और मैं शादीशुदा हैं, लेकिन हम सिचुएशनशिप में हैं. हालांकि, हम एक-दूसरे के ही हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि मैं रकुल से किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात कर सकता हूं.' वहीं जैकी ने आगे कहा कि अगर रकुल के सामने उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, तो वह फोन उठाने में झिझकते नहीं हैं. वह अपनी पत्नी से कुछ छुपाते नहीं हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साल 2024 में की दोनों ने शादी

बता दें कि रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने 3 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था और 21 फरवरी 2024 को दोनों ने शादी की. दोनों ने गोवा में प्राइवेट शादी की थी, जिसमें परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. कपल ने सिख और सिंधी रीति-रिवाज से शादी की थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rakul Preet SinghJackky Bhagnani

Trending news

भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स, TCS नासिक मामले में नए खुलासे
TCS nashik case
भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स, TCS नासिक मामले में नए खुलासे
भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं
visa
भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
West Bengal
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
Tamil Nadu
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
subhendu Sarkar
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
West Bengal Assembly Election 2026
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
West Bengal Assembly Election 2026
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?