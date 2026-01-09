पर्दे के पीछे के वो सितारे, जिनके इशारों पर थिरकता पूरा बॉलीवुड, सुपरहिट गानों के स्टेप्स बन गए ट्रेंड

Bollywood Famous Choreographers: हर साल 9 जनवरी को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कोरियोग्राफर्स डे मनाया जाता है. यह दिन उन कलाकारों को समर्पित है जो पर्दे के पीछे रहकर फिल्मों के गानों में जान डालते हैं. बॉलीवुड में डांस का विशेष महत्व है.
Bollywood Famous Choreographers: हर साल 9 जनवरी को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कोरियोग्राफर्स डे मनाया जाता है. यह दिन उन कलाकारों को समर्पित है जो पर्दे के पीछे रहकर फिल्मों के गानों में जान डालते हैं. बॉलीवुड में डांस का विशेष महत्व है. एक अच्छा गाना और डांस फिल्म को सुपरहिट बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. कई सितारे तो सिर्फ अपने डांस की वजह से फैंस के फेवरेट बनते हैं, जैसे जितेंद्र से टाइगर श्रॉफ तक. लेकिन इन ठुमकों के पीछे मेहनत उन कोरियोग्राफर्स की होती है जो स्टेप्स बनाते हैं.
दिवंगत स्टार सरोज खान
दिवंगत स्टार सरोज खान बॉलीवुड की पहली महिला कोरियोग्राफर मानी जाती हैं, जिन्हें 'मदर ऑफ डांस' कहा जाता है. उन्होंने 2000 से ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी की. उनके हिट गानों की लिस्ट लंबी है, जिसमें 'एक दो तीन' (तेजाब), 'धक धक करने लगा' (बेटा), 'डोला रे डोला' (देवदास) और 'हवा हवाई' (मिस्टर इंडिया) जैसे गाने शामिल हैं. सरोज खान ने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसे सितारों को डांस का सही अंदाज सिखाया.
प्रभु देवा
प्रभु देवा को 'भारत का माइकल जैक्सन' कहा जाता है. उन्होंने हिंदी के साथ ही तमिल, तेलुगू फिल्मों में कमाल दिखाया. उनके गाने हैं 'मुकाबला' (हमसे है मुकाबला), 'उर्वशी उर्वशी' (काधलन), 'गो गो गोविंदा' (ओएमजी) और 'के सरा सरा' (पुकार). प्रभु देवा ने दो नेशनल अवॉर्ड जीते और कई फिल्मों का निर्देशन भी किया.
फराह खान
फराह खान ने बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के कोरियोग्राफी शुरू की. उनके आइकॉनिक गाने हैं 'छैया छैया' (दिल से), 'इक पल का जीना' (कहो ना प्यार है), 'शीला की जवानी' (तीस मार खान) और 'इधर चला मैं उधर चला' (कहो ना प्यार है). फराह ने कई फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते और फिल्में भी डायरेक्ट कीं.
गणेश आचार्य
गोविंदा के डांस स्टेप्स को खास तौर पर पसंद किया जाता है. उनके डांस के पीछे रहे गणेश आचार्य. उनके हिट नंबर में 'बीड़ी जलैले' (ओमकारा), 'मल्हारी' (बाजीराव मस्तानी), 'चिकनी चमेली' (अग्निपथ), 'मस्तों का झुंड' (भाग मिल्खा भाग) और पुष्पा का 'ऊ अंटावा' शामिल हैं. गणेश ने डांस के लिए कई अवॉर्ड जीते और एनर्जेटिक स्टेप्स के लिए मशहूर हैं.
रेमो डिसूजा
रेमो डिसूजा ने 'बदतमीज दिल' (ये जवानी है दीवानी), 'दीवानी मस्तानी' (बाजीराव मस्तानी), 'सुन साथिया' (एबीसीडी 2) और 'डिस्को दीवाने' (स्टूडेंट ऑफ द ईयर) जैसे गाने कोरियोग्राफ किए. वह डांस रियलिटी शोज के जज भी रह चुके हैं और फिल्में डायरेक्ट करते हैं.
वैभवी मर्चेंट
वैभवी मर्चेंट ने 'ढोली तारो ढोल बाजे' (हम दिल दे चुके सनम) से डेब्यू किया, जिसके लिए नेशनल अवॉर्ड मिला. उनके अन्य हिट हैं 'कजरा रे' (बंटी और बबली), 'ओ रे छोरी' (लगान) और 'बेशरम रंग' (पठान).
गीता कपूर
गीता कपूर, जिन्हें 'गीता मां' भी कहा जाता है, वह कई अवॉर्ड शोज और फिल्मों में काम कर चुकी हैं. वह डांस रियलिटी शोज में जज हैं. इनके अलावा, अहमद खान, टेरेंस लुईस, गणेश हेगड़े समेत कई सितारों के नाम शामिल हैं. (एजेंसी)
