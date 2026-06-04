बॉलीवुड में शोक की लहर! दिग्गज निर्माता पहलाज निहलानी का निधन, 76 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Pahlaj Nihalani Death: फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्ममेकर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. 76 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली.
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Pahlaj Nihalani Death: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से दिल तोड़ने वाली खबर सामने आ रही है. इंडस्ट्री के जाने-माने फिल्ममेकर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 4 जून 2026 की सुबह नानावती अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. पहलाज निहलानी पिछले 4 महीनों से बीमार थे और उन्हें लिवर सिरोसिस की बीमारी थी. वरिष्ठ पत्रकार विक्की लालवानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है.
जानकारी के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांताक्रूज स्थित श्मशान घाट में किया जा सकता है. उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है. कई फिल्मी हस्तियों और सहयोगियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. बता दें कि पहलाज निहलानी भारतीय सिनेमा के उन निर्माताओं में से एक थे, जिन्होंने साल 1980 और 1990 के दशक में कई व्यावसायिक और फेमस फिल्मों का निर्माण किया है. उन्होंने अपने करियर में कई हिट और मास एंटरटेनर फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाया है. उनकी मशहूर फिल्मों में गुनाहों का फैसला, पाप की दुनिया, मिट्टी और सोना, शोला और शबनम जैसे चर्चित फिल्में शामिल हैं.
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