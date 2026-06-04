डेविड धवन के रिटायरमेंट पर भड़के अनुपम खेर, फोन कर लगाई डांट; बोले- 'तुम कौन होते हो आखिरी फिल्म तय करने वाले?'

Anupam Kher On David Dhawan Retirement: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर ने अपने दोस्त और डायरेक्टर डेविड धवन के रिटायर होने के फैसले पर असहमति जताई है. डेविड धवन ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी. इस फिल्म में डेविड धवन के बेटे वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आएंगी. डेविड धवन के रिटायरमेंट की खबर सुनने के बाद अनुपम खेर ने उन्हें फोन किया और डांट लगाई.

अनुपम खेर ने लगाई डेविड धवन को डांट

डायरेक्टर डेविड धवन के रिटायरमेंट की खबर सुनने के बाद अनुपम खेर ने वरुण धवन के पिता और निर्देशक को फोन किया और उन्हें जमकर डांट लगाई. एएनआई के मुताबिक, 'डेविड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. जब मुझे उनके रिटायरमेंट के बारे में पता चला, तो मैंने उन्हें फोन करके खूब डांटा.' अनुपम खेर ने आगे बताया, 'यह तय करने वाले तुम कौन होते हो कि यह तुम्हारी आखिरी फिल्म है? अगर दर्शक तुम्हें पसंद करते हैं, तो फिल्में बनाते रहो. इसमें कोई परेशानी थोड़ी है.' अनुपम खेर ने आगे बताया कि मेरे पिता कहते थे कि रिटायरमेंट सिर्फ दिमाग की सोच है. हम खुशनसीब हैं कि हम ऐसे काम में हैं, जहां रिटायर होने की कोई उम्र नहीं होती.

यह भी पढ़ें- साउथ की बड़ी फिल्मों के लिए बढ़ रहे टिकट दाम, क्या स्टारडम के नाम पर दर्शकों की जेब पर बढ़ रहा बोझ?

Add Zee News as a Preferred Source

करण जौहर भी हुए थे इमोशनल

बता दें कि डायरेक्टर डेविड धवन के रिटायरमेंट पर फिल्ममेकर करण जौहर ने भी रिएक्शन दिया था. उन्होंने भी इस पर दुख जताया था. करण जौहर ने कहा था कि डेविड धवन ने बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों को एक नई पहचान दिलाई है. पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनका सम्मान करती है और उनसे बहुत कुछ सीखती है. उन्होंने कहा, 'सोचिए, यह एक ऐसे फिल्ममेकर हैं, जो फिल्मों की एक पूरी नई शैली बनाने के लिए जिम्मेदार हैं. डेविड धवन की फिल्म का मतलब ही भरपूर मनोरंजन होता है. आपके बेटे के साथ आने वाली आपकी समर ब्लॉकबस्टर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. डेविड धवन, आप हमेशा नंबर 1 रहेंगे.'

इस दिन रिलीज होगी आखिरी फिल्म

गौरतलब है कि डायरेक्टर डेविड धवन बॉलीवुड के सबसे सफल डायरेक्टरों में से एक हैं. उन्होंने 90 और 2000 के दशक में कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं. उनके निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में लीड रोल में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आएंगी.