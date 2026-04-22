Advertisement
trendingNow13188905
Hindi Newsबॉलीवुडकार्तिक आर्यन-श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म पर अनुराग बसु का बड़ा खुलासा, बोले- अभी तो शूटिंग शुरू हुई...

कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म पर अनुराग बसु का बड़ा खुलासा, बोले- 'अभी तो शूटिंग शुरू हुई...'

Anurag Basu on Kartik Aaryan-Sreeleela Movie: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर अनुराग बसु ने हाल ही में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक ड्रामा फिल्म की शूटिंग पूरी होने की अफवाहों पर बड़ा खुलासा किया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 22, 2026, 11:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म पर अनुराग बसु का बड़ा खुलासा, बोले- 'अभी तो शूटिंग शुरू हुई...'

Anurag Basu on Kartik Aaryan-Sreeleela Movie: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर अनुराग बसु इन दिनों कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की रोमांटिक ड्रामा फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग कई महीनों से चल रही है. फिल्म का प्रोमो मेकर्स ने साल 2025 में फरवरी के महीने में शेयर किया था. तभी इस फिल्म की घोषणा भी हुई थी. तभी से फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इस फिल्म की शूटिंग काफी हद तक पूरी हो गई है. अब आखिरकार इन खबरों पर डायरेक्टर अनुराग बसु ने खुलासा किया है.

कार्तिक-श्रीलीला की रोमांटिक ड्रामा पर बड़ा खुलासा

हाल ही में एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए अनुराग बसु ने कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि, 'यह एक गलतफहमी है कि ज्यादातर फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है. मैंने इस फिल्म के लिए 45 दिनों से ज्यादा शूटिंग नहीं की है. शूटिंग तो अभी शुरू ही हुई है.' ऐसे में अब अनुराग बसु ने इन सभी बातों को साफ कर दिया है. फिल्म की शूटिंग में किसी भी कारण से देरी नहीं हुई है.

किशोर कुमार की बायोपिक पर जल्द शुरू होगा काम

वहीं अनुराग बसु ने किशोर कुमार की अपकमिंग बायोपिक पर भी अपनी राय रखी. अनुराग बसु ने कहा, 'मैं उस फिल्म पर काम करने के लिए बेताब हूं. जैसे ही मैं कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म को पूरा कर लूंगा, उसके बाद मैं किशोर कुमार की बायोपिक पर काम करूंगा. मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सच में जितनी जल्दी हो सके किशोर कुमार के किरदार में ढलना चाहता हूं. किशोर मेरे जहन में बहुत लंबे समय से बसे हुए हैं. फिलहाल तो मैं कार्तिक आर्यन की फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूं और जैसे ही मैं उसे पूरा कर लूंगा, मैं किशोर के किरदार में उतर जाऊंगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Anurag basu

Trending news

भारत का कौन सा राज्य कहलाता ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे देश में 'बत्ती' हो जाएगी गुल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का कौन सा राज्य कहलाता ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे देश में 'बत्ती' हो जाएगी गुल
हिंदू संप्रदायों को एक-दूसरे के लिए मंदिरों के द्वार होंगे': जस्टिस बी. वी. नागरत्ना
Supreme Court
हिंदू संप्रदायों को एक-दूसरे के लिए मंदिरों के द्वार होंगे': जस्टिस बी. वी. नागरत्ना
घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड अटैक केस में JeM के गुर्गो की संपत्तियां जब्त
Jammu-kashmir
घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड अटैक केस में JeM के गुर्गो की संपत्तियां जब्त
'असुविधा के लिए खेद है...,' ट्रैफिक जाम को लेकर महिला के गुस्से पर मंत्री की सफाई
Maharashtra news
'असुविधा के लिए खेद है...,' ट्रैफिक जाम को लेकर महिला के गुस्से पर मंत्री की सफाई
LPG के बाद अब Diet Coke क्राइसिस? दुकानों से कैसे अचानक गायब हो रहा स्टॉक
Diet Coke
LPG के बाद अब Diet Coke क्राइसिस? दुकानों से कैसे अचानक गायब हो रहा स्टॉक
बंगाल में वोटिंग से पहले घोषित हुआ ड्राई डे, तो शराब के शौकीनों ने निकाला नया तोड़
West Bengal
बंगाल में वोटिंग से पहले घोषित हुआ ड्राई डे, तो शराब के शौकीनों ने निकाला नया तोड़
PM पर विवादास्पद बयान को लेकर EC सख्त, खरगे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब
Narendra Modi
PM पर विवादास्पद बयान को लेकर EC सख्त, खरगे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब
IPAC रेड में ममता के दखल से नाराज SC, जमकर लगाई फटकार
West Bengal
IPAC रेड में ममता के दखल से नाराज SC, जमकर लगाई फटकार
'1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी...,' बंगाल के युवाओं से अमित शाह का वादा
West Bengal
'1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी...,' बंगाल के युवाओं से अमित शाह का वादा
‘गैंगस्टरां ते वार’ ने पंजाब में अपराधियों की कमर तोड़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा
Punjab Police
‘गैंगस्टरां ते वार’ ने पंजाब में अपराधियों की कमर तोड़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा