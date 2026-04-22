कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म पर अनुराग बसु का बड़ा खुलासा, बोले- 'अभी तो शूटिंग शुरू हुई...'

Anurag Basu on Kartik Aaryan-Sreeleela Movie: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर अनुराग बसु इन दिनों कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की रोमांटिक ड्रामा फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग कई महीनों से चल रही है. फिल्म का प्रोमो मेकर्स ने साल 2025 में फरवरी के महीने में शेयर किया था. तभी इस फिल्म की घोषणा भी हुई थी. तभी से फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इस फिल्म की शूटिंग काफी हद तक पूरी हो गई है. अब आखिरकार इन खबरों पर डायरेक्टर अनुराग बसु ने खुलासा किया है.

कार्तिक-श्रीलीला की रोमांटिक ड्रामा पर बड़ा खुलासा

हाल ही में एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए अनुराग बसु ने कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि, 'यह एक गलतफहमी है कि ज्यादातर फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है. मैंने इस फिल्म के लिए 45 दिनों से ज्यादा शूटिंग नहीं की है. शूटिंग तो अभी शुरू ही हुई है.' ऐसे में अब अनुराग बसु ने इन सभी बातों को साफ कर दिया है. फिल्म की शूटिंग में किसी भी कारण से देरी नहीं हुई है.

किशोर कुमार की बायोपिक पर जल्द शुरू होगा काम

वहीं अनुराग बसु ने किशोर कुमार की अपकमिंग बायोपिक पर भी अपनी राय रखी. अनुराग बसु ने कहा, 'मैं उस फिल्म पर काम करने के लिए बेताब हूं. जैसे ही मैं कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म को पूरा कर लूंगा, उसके बाद मैं किशोर कुमार की बायोपिक पर काम करूंगा. मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सच में जितनी जल्दी हो सके किशोर कुमार के किरदार में ढलना चाहता हूं. किशोर मेरे जहन में बहुत लंबे समय से बसे हुए हैं. फिलहाल तो मैं कार्तिक आर्यन की फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूं और जैसे ही मैं उसे पूरा कर लूंगा, मैं किशोर के किरदार में उतर जाऊंगा.'