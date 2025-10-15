'उसने मुझे थप्पड़ मारा...', अभिनव कश्यप का बड़ा खुलासा, बड़े भाई अनुराग को दी चेतावनी, कहा- 'मां ने तुम्हारे स्वागत के लिए सारे पुराने जूते....'

Anurag Kashyap brother Abhinav: फिल्म निर्माता अभिनव कश्यप आए दिन अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. कुछ वक्त पहले अभिनव ने सलमान खान और शाहरुख खान पर भी कई बयान दिए थे, जिनको लेकर निर्देशक चर्चा में आ गए थे. हाल ही में सलमान खान की फिल्म 'दबंग' फिल्म बनाने वाले निर्माता ने खुलासा किया है कि वह अपने भाई और साथी अनुराग कश्यप से बात नहीं कर रहे हैं. उन्होंने हालिया इंटरव्यू में कहा कि उनके बीच जिंदगी में कई बार झगड़े हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में हुए झगड़े को लेकर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी मां अनुराग और उनसे मिलने का इंतजार कर रही हैं, यानी वह उन्हें डांटना चाहती हैं. उन्होंने अनुराग पर उन पर हाथ हाथ उठाने का आरोप भी लगाया और कहा कि उनके छोटे भाई होने के नाते, वह उनसे बदला नहीं ले सकते हैं.

'अनुराग कश्यप ने उठाया मुझ पर हाथ'

अभिनव कश्यप ने हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इस मामले को लेकर खुलासा किया. अभिनव ने बताया कि अनुराग के मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने को लेकर कुछ बातें कहीं जा रही हैं जो शायद गलत है. इसी बीच इंटरव्यू के दौरान अभिनव से पूछा गया कि वह अपने भाई से लेकर बॉलीवुड सितारे सलमान, शाहरुख हर किसी से झगड़ते क्यों रहते हैं? इस पर अभिनव ने कहा कि 'यह मेरे और अनुराग के बीच का पर्सनल मामला है. यह एक भावनात्मक मामला है. बहुत से लोग यह नहीं जानते, लेकिन हम दोनों एक साथ पहले बढ़े हैं. हम ग्वालियर के एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ें और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ही कॉलेज में पढ़ें है. हम लगभग एक ही समय पर मुंबई भी आए. हमने एक ही इंडस्ट्री में साथ में काम किया है, इसलिए हम एक-दूसरे के बहुत करीब हैं. हम एक-दूसरे को अपने माता-पिता से भी बेहतर जानते हैं. हम अक्सर झगड़ते रहते हैं. वह बड़ा है और जब उसे लगता है कि मैंने कोई गलती की है, तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाया है. उसने मुझे कई बार पीटा है, लेकिन मैं उसे पलटकर नहीं मार सकता क्योंकि वह मुझसे बड़ा है. पिछली बार जब हमने बात की थी, तो मुझे लगा कि उसने ही गलती की है, इसलिए मैंने बस उससे बात करना बंद कर दिया.'

'तुम्हारे लिए घर पर पूरे इंतजाम हैं'

अभिनव ने आगे कहा कि उनके पास अपने भाई के लिए केवल एक ही संदेश है. 'कई टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया है, या उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है. मैंने एक मीम भी देखा है जहां अनुराग ने कथित तौर पर कहा था कि मेरे पास गंभीर मानसिक समस्याएं हैं और यह टिप्पणी करने का उनका स्थान नहीं है. मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने वास्तव में ऐसा कहा है. लेकिन अनुराग जो कहते हैं उससे मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि वह मेरा बड़ा भाई है. वह मेरे गुरु भी हैं, जिन्होंने मुझे वह सब कुछ सिखाया है जो मैं जानता हूं. अगर मैं जवाब देता हूं, तो मेरे माता-पिता जवाब देते हैं. बुरा लगेगा. मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, 'मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिए हैं. बस तुम्हें घर जाना है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे स्वागत के लिए अपने सारे पुराने जूते और बर्तन तैयार रखे हैं. बस एक बार घर जाओ.'