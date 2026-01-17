Advertisement
trendingNow13077725
Hindi Newsबॉलीवुडसलमान की वैनिटी में फूट-फूटकर रोए थे करण जौहर, जींस-टीशर्ट में दुल्हा बनना चाहते थे भाईजान, 28 साल बाद डायरेक्टर ने किया खुलासा

सलमान की वैनिटी में फूट-फूटकर रोए थे करण जौहर, जींस-टीशर्ट में दुल्हा बनना चाहते थे भाईजान, 28 साल बाद डायरेक्टर ने किया खुलासा

Karan Johar On Salman Khan: बॉलीवुड की सबसे सुपरहिट और सफल फिल्मों में से एक 28 साल पुरानी फिल्म है. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं. फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर ने सलमान से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया, उन्होंने बताया कि वो सलमान की वैनिटी में बैठकर रोए थे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 17, 2026, 06:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान की वैनिटी में रो पड़े थे करण जौहर
सलमान खान की वैनिटी में रो पड़े थे करण जौहर

Karan Johar On Salman Khan: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर करण जौहर और सुपरस्टार सलमान खान का एक दूसरे से काफी पुराना रिश्ता है. करण जौहर ने अपने डायरेक्शन की शुरुआत साल 1998 में आई सुपरहिट फिल्म 'कुछ कुछ होता है' से की थी. इस फिल्म ने शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को अमर कर दिया था और सलमान खान के 'अमन' वाले किरदार को भी हमेशा के लिए यादगार बना दिया था. 28 साल बाद अब करण ने फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है. 

सलमान खान की वैनिटी में रोने लगे थे करण जौहर 
ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' की शूटिंग के दौरान एक ऐसा वक्त आया था जब डायरेक्टर करण जौहर सलमान खान की वैनिटी वैन में बैठकर फूट-फूटकर रोए थे. इस वक्त करण जौहर नए-नए डायरेक्टर बने थे. डायरेक्टर करण जौहर ने हाल ही में मन्यावर के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'सलमान के साथ फिल्म करने को लेकर शुरू से थे नर्वस'
करण जौहर ने बताया कि सलमान खान के साथ फिल्म करने को लेकर वह शुरू से ही काफी नर्वस थे. शूटिंग का पहला दिन थी और सलमान अपनी वैनिटी वैन में जींस और टी-शर्ट पहनकर बैठे हुए थे. जब मैं उनसे मिलने पहुंचा, तो सलमान ने एक अजीब सा सुझाव दिया. सलमान ने कहा 'देखो करण, अगर पहली बार कोई दूल्हा जींस और टी-शर्ट में एंट्री करता है, तो यह एक नया ट्रेंड बन जाएगा. मैं जींस और टी-शर्ट में अपना स्वैग दिखाऊंगा.' इसे सुनने के बाद करण सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने फिल्म के 'साजन जी घर आए' गाने के लिए जबरदस्त सेट तैयार किया हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

करण ने की थी सलमान को समझाने की कोशिश 
करण जौहर ने आगे याद करते हुए बताया कि उन्होंने सलमान खान को समझाने की कोशिश की.  करण ने सलमान कहा 'सेट बहुत शानदार बनाया गया है और काजोल ने भी बहुत भारी लहंगा पहना हुआ है, ऐसे में जींस-टी शर्ट कैसे चलेगी?' लेकिन सलमान अपनी बात पर अड़े हुए थे कि वह इसमें मैनेज कर लेंगे. करण उस वक्त इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ गए थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वह सलमान के सामने ही रोने लगे. 

डायरेक्टर ने आगे बताया कि एक डायरेक्टर को इस तरह अपने सामने रोता देख सलमान खान भी घबरा गए थे. जिसके बाद आखिरकार उन्होंने हार मान ली और कहा 'अरे नहीं, नहीं, तुम रोओ मत. मैं सूट पहन लूंगा.' इसके बाद उस फेमस गाने की शूटिंग पूरी हो पाई थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Karan JoharSalman KhanKuch Kuch Hota Hai

Trending news

कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
jammu news
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
Maharashtra Civic body poll results
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
maharashtra bmc
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
Rahul Mamakootathil
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर