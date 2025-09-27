Advertisement
महेश भट्ट ने परिवार के इस शख्स की फिल्म को बताया सबसे बड़ी हिट, आलिया-रणबीर को भी छोड़ा पीछे

Mahesh Bhatt: साल 2025 की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी 'सैयारा' की महेश भट्ट ने जमकर तारीफ की. मोहित सूरी के मामा महेश भट्ट ने सैयारा को अपने परिवार की सबसे बड़ी हिट फिल्म तक बता दिया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 27, 2025, 03:16 PM IST
महेश भट्ट
Mahesh Bhatt: साल 2025 में मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' ने हर किसी का दिल जीता और बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. इस फिल्म में नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा नजर आए थे. फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब अहान और अनीत बड़े सितारे बन चुके है. हर कोई इस जोड़ी का फैन बन गया है. मोहित सूरी के मामा और मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट ने हाल ही में अपने भांजे की इस सक्सेस पर गर्व जताया है. उनका कहना है कि उनकी फैमिली में अब तक किसी ने भी इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म नहीं दी है.

'हमारी फैमिली में कभी किसी ने इतनी बड़ी हिट नहीं दी'
महेश भट्ट ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि 'ये मुझे बहुत खुशी देता है. जैसे सिंबा की दहाड़ ने मुफासा को पीछे छोड़ दिया हो. हमारी फैमिली में कभी किसी ने इतनी बड़ी हिट नहीं दी. वो मेरी बहन का बेटा है और पूरी तरह सेल्फ-मेड लड़का है. लेकिन मैं उसे हमेशा ये एहसास दिलाता हूं कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. हिट्स मिलेंगी, लेकिन फ्लॉप्स भी आएंगी.'

अक्षय कुमार की वो ब्लॉकबस्टर, 4 सितारों ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई आग, बजट 60 करोड़ कमाई 300 करोड़ से ज्यादा

'मोहित सूरी ने आज की जनरेशन को दी अपनी लव स्टोरी'
महेश भट्ट ने फिल्म सैयारा डायरेक्टर मोहित सूरी की तारीफ करते हुए कहा कि 'हर पीढ़ी की एक लव स्टोरी होती है जो उसे डिफाइन करती है. मेरी नजर में सैयारा इस जनरेशन की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म साबित होगी. जब मैंने आशिकी बनाई थी, तब भी उसी पवित्रता से बनाई थी और लोग उससे काफी अच्छे से जुड़े. उसी तरह मोहित सूरी सैयारा से आज की जनरेशन को अपनी लव स्टोरी दी है.'

'मुझे अपने भांजे पर गर्व'
महेश भट्ट ने अपने भांजे पर गर्व जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को आशिकी की याद सैयारा देखते वक्त आ रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि सैयारा नए दौर के लिए रोमांस की परिभाषा बदल देगी. हर नई पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से आगे निकलना चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि मोहित ऐसा कर रहे है. मोहित मेरा प्रॉडीजी है और अगर वो मुझे हर मामले में पीछे छोड़ दे, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा.

'मोहित सूरी के करियर का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन'
वहीं फिल्ममेकर महेश भट्ट का मानना है कि सैयारा फिल्म के साथ मोहित सूरी ने अपने करियर का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है. मुझे बहुत गर्व है कि मोहित इस बार अपनी पुरानी स्टाइल से बाहर आए और कुछ अलग बनाया. सैयारा उनकी अब तक की सबसे अलग और बहुत गहरी रोमांटिक फिल्म है. इसमें वो इमोशन और इंटेसिटी है जो मोहित के भीतर है. अब पूरी दुनिया उसे देख और महसूस कर रही है. प्यार के इमोशन से कनेक्ट होने के लिए वही गहराई चाहिए और सैयारा में वो पूरी तरह से मौजूद है.

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Mahesh BhattAlia BhattSaiyaaraMohit Suri

