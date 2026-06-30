Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /रीटेक नहीं, सिर्फ सच्चा अभिनय..., थिएटर में वापसी पर महेश भट्ट, दिखाएंगे 36 साल पुराने दौर की कहानी

'रीटेक नहीं, सिर्फ सच्चा अभिनय...', थिएटर में वापसी पर महेश भट्ट, दिखाएंगे 36 साल पुराने दौर की कहानी

Mahesh Bhatt Theatre Comeback: फिल्मों के बाद अब फेमस फिल्ममेकर महेश भट्ट थिएटर में वापसी कर रहे हैं. उनके नए नाटक 'वो सुबह हम ही से आएगी' के जरिए 36 साल पुराने दौर की कहानी को दिखाएंगे. इस नाटक का प्रीमियर 5 जुलाई को मुंबई के मुक्ति ऑडिटोरियम, अंधेरी (पश्चिम) में होगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 30, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:33 AM IST
'रीटेक नहीं, सिर्फ सच्चा अभिनय...', थिएटर में वापसी पर महेश भट्ट, दिखाएंगे 36 साल पुराने दौर की कहानी
Image Credit: महेश भट्ट की थिएटर पर दमदार वापसीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गाजियाबाद में बसने जा रही है मेगा टाउनशिप! जानें किन गांवों की बदलेगी तस्वीर
Ghaziabad News10 min ago
2
LPG rules16 min ago
3
Army Medal22 min ago
4
FIFA World Cup 202622 min ago
5
german vlogger34 min ago