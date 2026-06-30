'रीटेक नहीं, सिर्फ सच्चा अभिनय...', थिएटर में वापसी पर महेश भट्ट, दिखाएंगे 36 साल पुराने दौर की कहानी

Mahesh Bhatt Theatre Comeback: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्मकार महेश भट्ट फिर से रंगमंच पर वापसी कर रहे हैं. हमेशा से फिल्मों के साथ थिएटर उनका खास पैशन रहा है. उनकी नई पेशकश है- 'वो सुबह हम ही से आएगी'. इस नाटक का प्रीमियर 5 जुलाई को मुंबई के मुक्ति ऑडिटोरियम, अंधेरी (पश्चिम) में होने जा रहा है. इसके निर्देशक तारीकी हामिद और लेखक दिनेश गौतम हैं. इसमें मुख्य भूमिका अभिनेता इमरान जाहिद और नमिता सचदेवा निभा रहे हैं. संगीत रचना अनु मलिक की है, जिनके बारे में महेश भट्ट का कहना है कि उनके पास भावनाओं को धुन में बदल देने की जबरदस्त ताकत है. उनका संगीत इस नाटक की धड़कन है.
रंगमंच की दुनिया में अपनी वापसी के बारे में महेश भट्ट का कहना है, 'थिएटर ऐसी विधा है, जो हर कलाकार का मुखौटा उतार देती है. रंगमंच पर रीटेक नहीं होते. यहां दर्शकों के सामने अभिनेता का प्रदर्शन होता है. यही उसका सबसे ईमानदार समय होता है.'
इस नाटक के लेखक जाने-माने टीवी जर्नलिस्ट और चर्चित प्लेराइट दिनेश गौतम हैं, जिनके बारे में महेश भट्ट का कहना है, 'मैं उनके लेखन का कायल रहा हूं. इस बार उन्होंने मुझे फिर से झकझोर दिया है. दिनेश ऐसी शख्सियत हैं, जिनकी राइटिंग में ईमानदारी और संवेदनशीलता होती है. उनकी कलम तालियां बटोरने के लिए नहीं, बल्कि सच और संवेदना की तलाश के लिए उठती है. वे दर्शकों की भावनाओं से जुड़ते हैं.'
अभिनेता इमरान जाहिद लंबे समय से महेश भट्ट के कई नाटकों से जुड़े रहे हैं. उनके बारे में भट्ट कहते हैं, 'प्रतिभा आम बात होती है, लेकिन कला के प्रति समर्पण बहुत दुर्लभ होता है. इमरान ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने रंगमंच के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी है.' उन्होंने कहा, 'वो सुबह हम ही से आएगी' की कहानी हमें साल 1990 के दौर में ले जाती है. नब्बे का वह दौर भारी उथल-पुथल के लिए जाना जाता है. इसमें एक ऐसे युवा की कहानी है, जिसकी आंखों में एक सपना है. वह कभी हार नहीं मानने वाला है.
वह अपने मिशन को लेकर बहुत जज्बाती है. संकल्प लेकर घर से निकलता है. जीवन में हर तरह के पड़ाव कभी दुख, कभी सुख आते हैं. प्रेम, विरह और जिंदगी के संघर्षों से गुजरते हुए उसे महसूस होता है कि सच्ची सफलता भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और ईमानदार इंसान बनने में है. इस प्रकार यह नाटक उम्मीद, संघर्ष और अदम्य मानवीय इच्छाशक्ति का संदेश देता है. नाटक का संदेश जीवन की हर नई शुरुआत आत्मविश्वास और कभी हार न मानने वाले जज्बे से होती है.
इस नाटक के बारे में निर्देशक तारीकी हामिद का कहना है, 'अच्छे थिएटर को भव्य सेटों की नहीं, ईमानदार अभिनय की जरूरत होती है. हमारी कोशिश है कि हर खामोशी, हर शब्द और हर भावना सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंचे.' वहीं, नाटक के लेखक दिनेश गौतम कहते हैं, 'यह नाटक उन साधारण लोगों को समर्पित है, जो संघर्ष करते हैं, असफल होते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा सपने देखने का साहस जुटाते हैं. यदि दर्शक इसमें अपनी झलक देख सकें, तो मुझे लगेगा कि मेरा लेखन सार्थक हुआ.'
अभिनेता इमरान जाहिद के शब्दों में, 'महेश भट्ट के साथ हर नाटक मेरे लिए सच को समझने का एक नया पाठ होता है. पिछले पंद्रह वर्षों में मैंने उनके साथ केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान के रूप में भी खुद को विकसित किया है. 'वो सुबह हम ही से आएगी' मेरे लिए बेहद निजी यात्रा है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को इसमें अपने सपनों और संघर्षों की झलक दिखाई देगी.'
वहीं, रंगमंच पर अपनी पहली प्रस्तुति को लेकर नमिता सचदेवा के मुताबिक, 'वो सुबह हम ही से आएगी' के साथ थिएटर में अपना पहला कदम रखना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. थिएटर ने मुझे अनुशासन और हर हाल में जीने की अहमियत सिखाई है. मुझे उम्मीद है कि दर्शक मेरी इस यात्रा से उसी गहराई से जुड़ेंगे, जिस तरह मैं जुड़ी हूं.' जाने-माने संगीतकार अनु मलिक का इस नाटक के बारे में मानना है कि, 'इस नाटक का शीर्षक ही मुझसे संवाद करने लगा था. जैसे ही मैंने इसकी कहानी सुनी, मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसका संगीत जरूर तैयार करना चाहिए.'
गौरतलब है कि यह नाट्य प्रस्तुति महेश भट्ट, इमरान जाहिद और दिनेश गौतम का एक और अहम पड़ाव है. इससे पहले वे 'डैडी', 'अर्थ', 'हमारी अधूरी कहानी' और 'बात निकलेगी तो' जैसे चर्चित नाटकों में साथ काम कर चुके हैं.