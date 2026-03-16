बॉलीवुड के फेमस हेयर स्टाइलिस्ट का निधन, जाह्नवी कपूर को लगा झटका, बोलीं- 'काश 20 मिनट और मिल जाते'

Marce Pedrozo Death: बॉलीवुड के पॉपुलर हेयर स्टाइलिस्ट ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. जान्हवी कपूर, नोरा फतेही से लेकर वरुण धवन जैसे बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर दुख जताया है. जान्हवी कपूर ने लिखा 'काश मुझे तुम्हारे साथ 20 मिनट और मिल जाते, ताकि मैं तुम्हें बता पाती कि तुम हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी रोशनी थे.'
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Marce Pedrozo Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. अपनी उंगलियों के जादू से सितारों को खूबसूरत लुक देने वाले मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट मार्से पेड्रोजो का निधन हो गया है. मार्से फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम थे, जिनसे बाल सेट करवाना हर एक्ट्रेस की पहली पसंद हुआ करता था. उनके अचानक दुनिया को अलविदा कह देने से जाह्नवी कपूर, नोरा फतेही, वरुण धवन और जैकलीन फर्नांडिस जैसे सितारों ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख जाहिर किया है.
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'मैं तुमसे प्यार करती हूं मार्से. हर बार जब मैं अपनी वैन में आती थी, तो हम एक-दूसरे को देखते और मजाकिया आवाज में चिल्लाते थे ‘चलो-चलो, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं.’ फिर उन नामुमकिन कामों, अजीब घंटों, उस पागलपन और अफरा-तफरी पर हंसते थे, लेकिन इन सबके बीच भरोसे और खुशी का एक एहसास हमेशा रहता था. जब भी हम साथ काम करते या जब हमें असल में तैयार होना चाहिए होता, तब हम चुपके से रेस्टोरेंट में खाना खाने निकल जाते. तुम सिर्फ मेरी टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि हम एक-दूसरे की टीम थे. काश मुझे तुम्हारे साथ 20 मिनट और मिल जाते, ताकि मैं तुम्हें बता पाती कि तुम हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी रोशनी थे. तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा कितनी खूबसूरत थी और हमेशा रहेगी.'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'तुम एक से ज्यादा तरीकों से कलाकार थे. तुम बहुत पवित्र थे और हे भगवान, मुझे पता है कि तुम्हारे कितने सारे सपने थे और हमारे भी बहुत सारे सपने थे. तुम सिर्फ मेरी सुरक्षित पनाहगाह ही नहीं थे, बल्कि तुम्हारी गर्मजोशी और तुम्हारा बिंदास अंदाज हमारी जिंदगी में कई रंग भर देता था. मैं तुमसे प्यार करती हूं मर्सी. मुझे तुम्हारी कमी हर दिन खलेगी. पिछले कुछ सालों में मेरी हर रचनात्मक सफर की शुरुआत और अंत में तुम्हारा चेहरा देखना मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक रहा है. मुझे उम्मीद है कि तुम जहां भी हो, बहुत खुश हो. ऐसा खाना खा रहे हो जो न ज्यादा तीखा हो, न ज्यादा खट्टा... ढेर सारे केले के पराठे खा रहे हो, अपने बालों को अजीब-अजीब रंगों से रंग रहे हो और ऐसी कला बना रहे हो जो तुम्हारे मन की तरह ही चमकीली और खूबसूरत हो. काश तुम देख पाते कि आज हर कोई तुम्हें कितना याद कर रहा है, तुम उनके लिए कितनी मायने रखते थे और तुमने उनकी जिंदगी में कितना कुछ जोड़ा. तुम्हारे साथ बिताई हर याद को मैं हमेशा अपने दिल में संजोकर रखूंगी. मैं तुमसे प्यार करती हूं और मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी.'
एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी मार्से के लिए एक इमोशनल नोट शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह पूरी तरह टूट चुकी हैं. उन्होंने लिखा, 'आज मैंने अपना एक बहुत प्यारा दोस्त, एक भाई और एक राजदार खो दिया है. वो मेरे सफर के पहले दिन से मेरे साथ थे. जब भी आप मुझे हंसते हुए देखते थे, उसके पीछे मार्से ही होते थे.' नोरा ने अपने फैंस से मार्से की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील भी की है.
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