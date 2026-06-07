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'मैं वहां मरते-मरते बचा', विक्रम भट्ट कैदियों को सुनाते थे भूतिया कहानियां; खुद सुनाई 70 दिनों की जेल की दर्दनाक दास्तां

Vikram Bhatt Recalls Jail Stay: हॉरर और थ्रिलर फिल्मों के मास्टर माने जाने वाले विक्रम भट्ट ने अपने करियर में 70 से ज्यादा फिल्में लिखी और डायरेक्ट की हैं. उनकी कई फिल्में सुपरहिट रही हैं, जिनके गाने आज भी धूम मचाते हैं. सफलता के इस मुकाम पर भी विक्रम भट्ट को 70 दिन जेल में बिताने पड़े थे, जिसका अनुभव हाल ही में उन्होंने शेयर किया. उन्हें एक बायोपिक से जुड़े वित्तीय विवाद के कारण गिरफ्तार किया गया था. हाल ही में उन्होंने अपने उन मुश्किल दिनों को याद किया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 07, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:53 AM IST
'मैं वहां मरते-मरते बचा', विक्रम भट्ट कैदियों को सुनाते थे भूतिया कहानियां; खुद सुनाई 70 दिनों की जेल की दर्दनाक दास्तां

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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