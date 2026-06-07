'मैं वहां मरते-मरते बचा', विक्रम भट्ट कैदियों को सुनाते थे भूतिया कहानियां; खुद सुनाई 70 दिनों की जेल की दर्दनाक दास्तां

Vikram Bhatt Recalls Jail Stay: मशहूर बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट ने अपने करियर में 70 से ज्यादा फिल्में लिखी और डायरेक्ट की हैं. विक्रम भट्ट एक सफल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं और उनके गानों ने भी काफी धूम मचाई है. सफलता के इस मुकाम पर भी विक्रम भट्ट को 70 दिन तक जेल में रहना पड़ा था. वहां वे 70 दिनों तक कैदियों को भूतिया कहानियां सुनाया करते थे और एक बार तो उनका मौत से सामना होते-होते रह गया था. उन्होंने जेल में बिताए खौफनाक और चौंकाने वाले अनुभवों का खुलासा किया.
विक्रम भट्ट को इंदिरा आईवीएफ के फाउंडर की दिवंगत पत्नी की बायोपिक को लेकर हुए विवाद के चलते गिरफ्तार किया गया था. विक्रम ने उस मुश्किल घड़ी को याद करते हुए बताया कि कैसे जेल की सलाखों के पीछे उन्हें कुछ अजीबो-गरीब दोस्त मिले और इस दौरान उन्हें गंभीर बीमारियों से भी जूझना पड़ा. इस दौरान उन्हें ऐसा अनुभव मिला, जिसने उन्हें जमीनी हकीकत से दोबारा जोड़ दिया. सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत के दौरान विक्रम ने अपने जीवन के इस कठिन दौर को याद किया.
फिल्ममेकर ने बताया, 'मैं 60 से 80 लोगों के साथ एक बैरक में रह रहा था. लेकिन वहाँ मैंने एक अलग ही भारत देखा. मुझे पता चला कि सच्ची दोस्ती का क्या मतलब होता है. वे मुझे कुछ भी नहीं करने देते थे. वे मेरे लिए खाना लाते थे और मेरे कपड़ों का ख्याल रखते थे. वे मुझे भीष्म पितामह कहकर बुलाते थे. वे कहते थे, ‘पितामह, बस यहीं बैठिए और हमें कोई डरावनी कहानी सुनाइए.’ हर रात, लगभग 60 से 65 लोग इकट्ठा होते और मुझसे कहानियां सुनाने को कहते.'
विक्रम भट्ट ने आगे बताया, 'मेरी सेहत खराब होने पर भी कांस्टेबल और जेल अधिकारियों ने मेरा बहुत साथ दिया. जिन लोगों से दयालुता की उम्मीद नहीं की जा सकती, वे असल में सबसे दयालु निकले. मैंने वहाँ कुछ ऐसे दोस्त बनाए जो जीवन भर मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी रक्षा की. मेरे दोनों तरफ दो-दो लोग सोते थे. कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता था. और मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया था. उन्होंने मुझमें क्या देखा और मेरी इतनी परवाह क्यों की, यह तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं.'
विक्रम भट्ट ने आगे बताया, 'जब आप इन लोगों के साथ अंदर होते हैं, तो आप और किससे बात करेंगे? अगर आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, तो फिर किससे करेंगे? मेरे लिए, यह उस भारत से फिर से जुड़ने का एक अवसर था जिससे मेरा संपर्क टूट गया था. यह वही भारत है जो हमारी फिल्में देखता है. मुझे उस भारत से दोबारा मिलने का मौका मिला. यह मेरे लिए एक तरह से रिवीजन कोर्स जैसा था. यह समझना कि वे कैसे सोचते हैं, वे किन चीजों में विश्वास करते हैं, और यहां तक कि भूत-प्रेत की कहानियों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है. ये वही लोग हैं जो सिनेमाघरों में जाकर हमारी फिल्में देखते हैं.'