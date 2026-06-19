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क्या म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं प्रीतम? एक वायरल पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी; अब सामने आई सच्चाई

Pritam Retirement: फेमस म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद से म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके संन्यास लेने की चर्चाएं तेज हो गईं. लेकिन क्या वे सच में रिटायरमेंट ले रहे हैं? आइए जानते हैं क्या है सच्चाई.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 19, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:38 AM IST
क्या म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं प्रीतम? एक वायरल पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी; अब सामने आई सच्चाई

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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