Pritam Retirement Truth: फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने इसी साल जनवरी में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लिया था. अब वो फिल्मों के लिए गाने नहीं गाएंगे. अब पिछले कुछ दिनों से दिग्गज म्यूजिक कंपोजर प्रीतम के भी संन्यास लेने की चर्चा हो रही है. ये चर्चा उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुई. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा था कि वो कुछ नया करना चाहते हैं, जिसे लोगों ने रिटायरमेंट से जोड़ लिया. हालांकि, ये सच नहीं है. प्रीतम रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं.
प्रीतम से जुड़े एक सोर्स ने एचटी को बताया, 'प्रीतम म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं छोड़ रहे हैं. वो काम करना जारी रखेंगे. अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने केवल इतना बताया कि उनकी कुछ और चीजों में भी दिलचस्पी है, जिन्हें वे अभी प्राथमिकता देना चाहते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ देंगे.' इस बयान के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि प्रीतम म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे भी अपना काम जारी रखेंगे. संन्यास लेने के जो कयास लगाए जा रहे थे, उन पर पूरी तरह से विराम लग चुका है.
बता दें कि कंपोजर प्रीतम ने 14 जून को अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस खास मौके पर फैंस ने उन्हें जमकर बधाइयां दी थीं. अपने तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रीतम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वो कुछ नया करना चाहते हैं. प्रीतम ने पोस्ट में लिखा, 'आप सभी की शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया. मैं हर किसी को अलग-अलग जवाब तो नहीं दे सकता. इसलिए कृपया मेरा दिल से आभार स्वीकार करें. मैंने आज खुद को कुछ साल ऐसे जीने का तोहफा देने का फैसला किया है, जो जिंदगी को अलग तरह से जीने का मौका दे. उन चीजों को पूरा करने का मौका दे, जो मैं अब तक नहीं कर पाया.'
पोस्ट में प्रीतम ने आगे लिखा, 'अब उस नए सफर पर निकलने का समय आ गया है, जिसे मैंने लंबे समय से टाल रखा था. आम जिंदगी का सफर भी बेहद शानदार होता है, लेकिन मुझे हमेशा उन रास्तों के बारे में जानने की ज्यादा उत्सुकता रही है, जिन पर ज्यादा लोग नहीं गए. आपके प्यार और साथ के लिए धन्यवाद.' इसी पोस्ट के बाद रिटायरमेंट की चर्चा शुरू हो गई थी, जिसको लेकर अब साफ हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है. वो संन्यास नहीं ले रहे हैं.