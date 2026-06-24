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हियरिंग लॉस समेत इन गंभीर परेशानियों से जूझ रही हैं अलका याग्निक, पद्म भूषण मिलने के बाद छलका दर्द

Alka Yagnik Padma Bhushan: फेमस सिंगर अलका याग्निक बीते 2 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं. उन्हें हाल ही में देश का बड़ा सम्मान 'पद्म भूषण' मिला, जिसे पाने के बाद वह बेहद भावुक हो गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपना दर्द बयां किया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 24, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:55 PM IST
हियरिंग लॉस समेत इन गंभीर परेशानियों से जूझ रही हैं अलका याग्निक, पद्म भूषण मिलने के बाद छलका दर्द

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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