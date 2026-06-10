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मिस्ट्री गर्ल संग रोमांटिक अंदाज में दिखे बादशाह, रैपर के कैप्शन ने बढ़ाया सस्पेंस; फैंस ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस से जोड़ा नाम

Singer Badshah Photos With Mystery Girl: रैपर और सिंगर बादशाह ने सोशल मीडिया पर मिस्ट्री गर्ल के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर आते ही सुर्खियों में आ गईं. पोस्ट देख हर किसी की नजरें मिस्ट्री गर्ल पर ही टिक गई हैं. आखिर कौन है ये मिस्ट्री गर्ल?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 10, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:01 AM IST
मिस्ट्री गर्ल संग रोमांटिक अंदाज में दिखे बादशाह, रैपर के कैप्शन ने बढ़ाया सस्पेंस; फैंस ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस से जोड़ा नाम
Image Credit: बादशाह ने मिस्ट्री गर्ल के साथ शेयर की तस्वीरें

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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