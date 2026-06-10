/मिस्ट्री गर्ल संग रोमांटिक अंदाज में दिखे बादशाह, रैपर के कैप्शन ने बढ़ाया सस्पेंस; फैंस ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस से जोड़ा नाम

Singer Badshah Photos With Mystery Girl: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक मिस्ट्री गर्ल के साथ फोटो शेयर की. फोटोज में बादशाह का चेहरा तो दिख रहा है, लेकिन उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा है. हालांकि, इन तस्वीरों को देखकर लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि तस्वीर में बादशाह संग पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर हैं.
बादशाह ने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यूनिवर्स के पास लोगों को आपकी जिंदगी में लाने का एक अजीब तरीका है.' रैपर की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'ये तो हानिया आमिर हैं.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'हानिया आमिर ही हैं ये तो.' वहीं, पोस्ट पर कई लोग रैपर बादशाह से पूछ रहे हैं कि क्या ये हानिया आमिर हैं. इतना ही नहीं, कई लोग तो कमेंट सेक्शन में हानिया आमिर का ही नाम ले रहे हैं और उन्हें मेंशन भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे नए म्यूजिक वीडियो या कोलैब का हिस्सा भी बता रहे हैं.
आखिरकार बादशाह के साथ ये मिस्ट्री गर्ल कौन है? क्या सच में वे हानिया आमिर हैं या फिर कोई और? इस बारे में तो रैपर बादशाह ही बता सकते हैं. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है जब बादशाह के साथ हानिया आमिर का नाम जुड़ा हो. दरअसल, साल 2024 में भी दोनों का नाम सुर्खियों में आया था. दोनों की एक साथ कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे. दोनों की डेटिंग की खबरों ने तेजी पकड़ ली थी. बहरहाल, अब देखना यह होगा कि बादशाह के साथ आखिर ये मिस्ट्री गर्ल कौन है और वे कब इसका खुलासा करेंगे. फिलहाल, इन तस्वीरों को लेकर रैपर चर्चा में आ गए हैं.
वहीं, बादशाह की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में आ गई है. खबरें हैं कि बादशाह ने अपनी पहली पत्नी से तलाक के करीब 6 साल बाद पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी से शादी की है. इन खबरों को हवा तब मिली, जब ईशा रिखी की मां पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में बादशाह और ईशा पारंपरिक शादी के कपड़ों में नजर आ रहे थे. वे परिवार और करीबी लोगों के सामने वरमाला करते हुए दिखाई दे रहे थे.
रैपर बादशाह के वर्कफ्रंट की बात करें तो सिंगर ने हाल ही में फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' के लिए प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया है. इस फिल्म के लिए उन्होंने 'हमने वही लगाया दिल' गाने को कंपोज किया है और इसे अपनी आवाज भी दी है. यह फिल्म मुदस्सर अज़ीज़ के निर्देशन में बन रही है, जिसमें सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी नजर आएंगी. सिनेमाघरों में यह फिल्म 15 मई को रिलीज होगी.