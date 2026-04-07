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Hindi Newsबॉलीवुडकोर्ट में माफी मांग बोले बादशाह- अब टटीरी जैसा गाना नहीं बनाऊंगा, 50 बच्चियों को पढ़ाऊंगा

कोर्ट में माफी मांग बोले बादशाह- अब 'टटीरी' जैसा गाना नहीं बनाऊंगा, 50 बच्चियों को पढ़ाऊंगा

Badshah Tateeree Song Controversy: रैपर बादशाह 'टटीरी' गाने से जुड़े मामले में आज 7 अप्रैल को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के सामने पेश हुए. इस विवादित मामले में उन्होंने लिखित माफी मांगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह 50 बच्चियों की शिक्षा को स्पॉन्सर करेंगे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 07, 2026, 06:17 PM IST
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NCW के सामने बादशाह ने मांगी माफी
NCW के सामने बादशाह ने मांगी माफी

Badshah Tateeree Song Controversy: बॉलीवुड के फेमस रैपर और सिंगर बादशाह के लेटेस्ट गाने 'टटीरी' के लिरिक्स को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद गाने को यूट्यूब से भी हटा दिया गया था. इसके बाद बादशाह ने सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगी थी. अब रैपर बादशाह के वकील अक्षय दहिया ने बताया कि मंगलवार, 7 अप्रैल को रैपर ने आयोग के सामने भी लिखित माफी मांगी.

रैपर ने सौंपा आयोग को माफीनामा

वकील अक्षय दहिया ने बताया कि बादशाह की तरफ से आयोग को माफीनामा सौंपा गया है. बादशाह 50 बच्चियों की शिक्षा को स्पॉन्सर करेंगे और उनके लिए फंड जुटाने में भी मदद करेंगे. भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं दोहराई जाएगी. टटीरी गाने पर हुए विवाद को लेकर वह महिला आयोग पहुंचे थे. वकील अक्षय दहिया ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि आज हमारे क्लाइंट बादशाह को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस देकर बुलाया था, जिसके बाद वह यहां पहुंचे हैं. उन्होंने यहां आकर माफी मांगी है और कहा है कि आगे से ऐसा कोई भी विवादित गाना नहीं गाएंगे, जो महिलाओं को ठेस पहुंचाता हो. साथ ही हम लोग पहले से ही सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं और अब हम एक ऐसा गाना बनाएंगे, जो सशक्तिकरण पर आधारित होगा. इस तरह उन्होंने माफी मांगी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गाने के लिरिक्स को लेकर विवादों में फंसे थे रैपर

बता दें कि ‘टटीरी’ गाने में अमर्यादित लिरिक्स के कारण रैपर बादशाह विवादों में फंसे हुए हैं. उन पर पहले ही प्राथमिकी दर्ज है. पानीपत निवासी ‘नारी तू नारायणी’ संगठन की अध्यक्ष सविता आर्य ने उनके खिलाफ राज्य महिला आयोग में शिकायत दी थी, जिसके बाद आयोग ने पंचकूला और जींद में बादशाह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. साथ ही 13 मार्च को पानीपत जिला सचिवालय में होने वाली जनसुनवाई में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वह अपने कार्यक्रम में फंसे होने की वजह से राज्य महिला आयोग नहीं पहुंच पाए. इसके बाद अब उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर बुलाया गया था, जहां आज वह पहुंचे हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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