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Hindi Newsबॉलीवुडडॉक्टर ने कहा कुछ सेकेंड लेट हो गए..., गब्बर सिंह के निधन से टूट गए थे बेटे शादाब खान, शादी के बाद बदली जिंदगी

'डॉक्टर ने कहा कुछ सेकेंड लेट हो गए...', 'गब्बर सिंह' के निधन से टूट गए थे बेटे शादाब खान, शादी के बाद बदली जिंदगी

Amjad Khan: अमजद खान के बेटे शादाब खान ने हाल ही में अपने पिता के निधन से जुड़ा एक दर्दनाक किस्सा साझा किया, जिसे सुनकर कोई भी इमोशनल हो जाएगा. शादाब ने बताया कि जब उनके पिता का निधन हुआ, तो वह अंदर तक टूट गए थे. उस समय वह इतने गुस्से और सदमे में थे कि उन्होंने डॉक्टर तक पर हाथ उठा दिया था.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 17, 2026, 08:45 AM IST
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'डॉक्टर ने कहा कुछ सेकेंड लेट हो गए...', 'गब्बर सिंह' के निधन से टूट गए थे बेटे शादाब खान, शादी के बाद बदली जिंदगी

अमजद खान को बॉलीवुड के सबसे दमदार विलेन में से एक माना जाता था. उनकी आवाज़, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत थी कि कई बार बड़े-बड़े हीरो भी उनके सामने फीके पड़ जाते थे. लेकिन जब वह चले गए, तो उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया. अब आज हम आपको उनकी मौत का वो किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसका हाल ही में उनके बेटे ने खुलासा किया और बताया कि पिता की मौत के बाद उन्होंने आपा खो दिया था और डॉक्टर तक को मार दिया था.

'पापा उठ नहीं रहे थे...'

शादाब खान ने बताया कि जिस दिन उनके पिता का निधन हुआ, वह उस समय घर पर नहीं थे. जब वह रात करीब 8 बजे घर पहुँचे, तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि जाकर पापा को उठाओ, क्योंकि वह काफी देर से उठ नहीं रहे थे. उन्होंने आगे बताया, 'उससे एक दिन पहले घर में एक मीटिंग हुई थी. उस समय पापा की तबीयत ठीक नहीं थी. हमने उनका ईसीजी भी करवाया था और रिपोर्ट नॉर्मल आई थी. वह काफी थके हुए थे, इसलिए आराम कर रहे थे. जब मैं कमरे में गया, तो देखा कि पापा ठंडे पड़े थे. इसके बाद मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और एक इंजेक्शन की जरूरत है.'

'मैं कुछ सेकेंड लेट हो गया...'

शादाब ने बताया कि वह इंजेक्शन लेने इतनी तेज गाड़ी चलाकर गए कि उन्हें खुद डर लग रहा था कहीं कोई हादसा न हो जाए. लेकिन जब वह वापस लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. उन्होंने कहा, 'डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं कुछ सेकेंड लेट हो गया और पापा अब नहीं रहे.' यह सुनते ही शादाब अपना आपा खो बैठे. उन्होंने बताया कि उस सदमे में उन्होंने डॉक्टर को मार दिया था और घर के कई बर्तन भी तोड़ दिए थे. यहाँ तक कि उनके एक करीबी दोस्त को भी धक्का दे दिया था.

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शादी के बाद बदली जिंदगी

शादाब खान ने बताया कि पिता की मौत के बाद कई सालों तक वह मानसिक रूप से परेशान रहे. 18 से 21 साल की उम्र तक उनका गुस्सा लगातार बढ़ता रहा. लेकिन बाद में काम और शादी ने उनकी जिंदगी बदल दी. उन्होंने कहा, '32 साल की उम्र में मेरी शादी हुई और उसके बाद जिंदगी पूरी तरह बदल गई. सही इंसान आपके जीवन को बेहतर बना देता है. मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सही पार्टनर मिला. उनकी अरेंज मैरिज थी. हालांकि वह अपनी पत्नी को स्कूल के दिनों से जानते थे. बाद में दोस्तों के जरिए रिश्ता आगे बढ़ा और दोनों ने शादी कर ली. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें न सिर्फ बेहतर इंसान बनाया, बल्कि उन्हें भावनाओं को सही तरीके से समझना भी सिखाया.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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