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308 गर्लफ्रेंड्स, डेब्यू के बाद फिल्मों की लाइन और फिर बना करोड़ों दिलों का 'खलनायक': जानें कौन है बॉलीवुड का यह सबसे खतरनाक विलेन

Bollywood Actor Birthday Guess Who: बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं, जिन्होंने स्क्रीन पर एक्टिंग का लोहा मनवाया है. ऐसे में इंडस्ट्री में नायक ही नहीं, बल्कि 'खलनायक' बनकर राज करने वाले एक्टर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. इस एक्टर के लाखों चाहने वाले हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 28, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:18 PM IST
308 गर्लफ्रेंड्स, डेब्यू के बाद फिल्मों की लाइन और फिर बना करोड़ों दिलों का 'खलनायक': जानें कौन है बॉलीवुड का यह सबसे खतरनाक विलेन

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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