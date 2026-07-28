308 गर्लफ्रेंड्स, डेब्यू के बाद फिल्मों की लाइन और फिर बना करोड़ों दिलों का 'खलनायक': जानें कौन है बॉलीवुड का यह सबसे खतरनाक विलेन

Bollywood Actor Birthday Guess Who: हिंदी सिनेमा में कई ऐसे सितारे रहे हैं, जिन्होंने अपनी गलतियों से करियर को बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे, जिन्होंने अपनी गलतियों को सुधारकर अपने करियर को बचा लिया. इसी कड़ी में आज हम आपको उस एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में केवल नायक बनकर ही नहीं, बल्कि 'खलनायक' बनकर भी लोगों के दिलों पर राज किया है.
इस एक्टर ने दर्शकों के दिलों से लेकर स्क्रीन तक अपनी अलग ही छाप छोड़ी है. डेब्यू के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी. लेकिन एक गलती की वजह से उनके सारे प्रोजेक्ट्स छिन गए थे. इतना ही नहीं, उन्होंने 308 गर्लफ्रेंड बनाकर एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया था.
दरअसल, आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उनका नाम संजय दत्त है. उन्हें प्यार से फैंस संजू बाबा कहकर बुलाते हैं. एक्टर कल (29 जुलाई) अपना 67वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. उनका जन्म 29 जुलाई, 1959 को हुआ था. वह फिल्मी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर हैं और दिवंगत एक्ट्रेस नरगिस दत्त के बेटे हैं. फिल्मी परिवार से होने के बावजूद उनके लिए फिल्मों में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग का लोहा मनवाया. इसमें पिता के स्टारडम का कोई सहारा नहीं था.
संजय दत्त ने स्क्रीन पर नायक से लेकर खलनायक तक हर किरदार से दर्शकों के दिलों पर राज किया और अपनी अलग छाप छोड़ी. संजू बाबा आज भी इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. एक समय था, जब उन्हें नशे की लत लग गई थी, जिसकी वजह से उनके ढेरों प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए थे.
वहीं, अगर संजय दत्त के फिल्मी करियर की बात करें तो वह साल 1981 में शुरू हुआ था. बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म 'रॉकी' आई थी. इसमें उनके साथ टीना मुनीम अहम भूमिका में थीं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. एक्टर की पहली फिल्म के बाद ही लोगों ने उन्हें अपने दिलों में जगह दे दी थी. इस फिल्म के बाद उनके पास कई अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव भी आए थे, लेकिन ड्रग्स की लत ने सब बेकार कर दिया. इसकी वजह से उनके हाथ से कई फिल्में निकल गईं. जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'हीरो' पहले संजय दत्त को ऑफर हुई थी, लेकिन ड्रग्स की लत की वजह से उनके हाथ से यह प्रोजेक्ट निकल गया था.
एक्टर संजय दत्त ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. 'रॉकी' से डेब्यू के बाद उन्होंने 'नाम', 'साजन', 'खलनायक', 'कांटे', 'मिशन कश्मीर', 'मुन्ना भाई एमबीबीएस', 'लगे रहो मुन्ना भाई' और 'अग्निपथ' जैसी फिल्मों में काम किया. एक्टर को डेब्यू फिल्म से काफी प्रशंसा मिली थी, लेकिन उनके करियर का टर्निंग प्वॉइंट 'खलनायक' को माना जाता है. कई फिल्मों में उन्होंने खतरनाक विलेन का किरदार निभाया, जो आज भी काफी फेमस और यादगार माना जाता है.
संजय दत्त आज भी फिल्मों में विलेन बनकर स्क्रीन पर राज कर रहे हैं. उन्होंने बतौर खलनायक 'अग्निपथ' से स्क्रीन पर वापसी की थी. इसके बाद एक्टर को खतरनाक विलेन के किरदार में फिल्म 'केजीएफ पार्ट 2' में देखा गया था. इसके जरिए वह स्क्रीन पर छा गए थे. इसके अलावा संजय ने साउथ की फिल्म 'डबल आई स्मार्ट' में भी विलेन का दमदार किरदार निभाया. इसके बाद से एक्टर लगातार विलेन के किरदार में नजर आ रहे हैं और उनकी फिल्मों को दर्शकों से भरपूर प्यार मिला है.
संजय दत्त की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो एक्टर को कुछ वक्त पहले टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4', अक्षय कुमार की 'वेलकम टू जंगल' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' जैसी फिल्मों में देखा गया है. वहीं, इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'खलनायक 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं.