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मुसीबत में बॉलीवुड प्रोड्यूसर: IT रेड के अगले ही दिन अस्पताल में भर्ती हुए वाशु भगनानी, लंदन से वायरल हुई तस्वीर

Vashu Bhagnani Hospitalised: बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर वाशु भगनानी को लंदन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हैरान करने वाली बात ये है कि ये खबर उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने के ठीक एक दिन बाद सामने आई है. अस्पताल से उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद हर कोई हैरान है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 30, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 12:23 PM IST
मुसीबत में बॉलीवुड प्रोड्यूसर: IT रेड के अगले ही दिन अस्पताल में भर्ती हुए वाशु भगनानी, लंदन से वायरल हुई तस्वीर
Image Credit: अस्पताल में भर्ती हुए वाशु भगनानी

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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