मुसीबत में बॉलीवुड प्रोड्यूसर: IT रेड के अगले ही दिन अस्पताल में भर्ती हुए वाशु भगनानी, लंदन से वायरल हुई तस्वीर

दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर जैकी भगनानी के पिता वाशु भगनानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सोशल मीडिया पर अस्पताल के बेड पर लेटे हुए उनकी एक तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के बीच चिंता का माहौल बन गया है. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्हें किस बीमारी या परेशानी की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इस पूरे मामले पर समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि वाशु भगनानी ने फिलहाल लोगों से प्राइवेसी बनाए रखने और उन्हें ‘अकेला’ छोड़ने की अपील की है. परिवार की तरफ से अभी तक उनकी हेल्थ को लेकर कोई डिटेल मेडिकल बुलेटिन या अपडेट जारी नहीं किया गया है. सभी लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं और उनके हेल्थ ये जुड़ी ऑफिशियल जानकारी का इंतजार कर रहे हैं. अचानक आई इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि वे पिछले कुछ समय से अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी एक्टिव नजर आए थे.
वाशु भगनानी के अस्पताल में भर्ती होने की ये खबर ऐसे समय में आई है, जब ठीक एक दिन पहले ही उनके ठिकानों पर सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई थी. मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वाशु भगनानी, उनकी बहू और जानी-मानी एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़े करीब 12 ठिकानों पर एक साथ बड़े स्तर पर छापेमारी की थी. टैक्स विभाग को कुछ फाइनेंशियल लेन-देन में गड़बड़ियों का गहरा शक था, जिसके चलते अधिकारियों ने सुबह-सुबह एक साथ कई जगहों पर पहुंचकर अपनी तलाशी मुहिम शुरू की थी.
सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच अधिकारियों को शक है कि फिल्मों के प्रोड्यूस और फंडिंग के नाम पर पैसों को नियमों के खिलाफ विदेश भेजा जा रहा था. डिपार्टमेंट की कई अलग-अलग टीमें इस समय वाशु भगनानी और उनकी कंपनियों से जुड़े बैंक खातों, विदेशी लेन-देन और सभी जरूरी कागजातों की बारीकी से जांच कर रही हैं. इनकम टैक्स के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर भेजे गए इन पैसों का असली मकसद क्या था और क्या इसमें नियमों का कोई बड़ा उल्लंघन किया गया है. ऐसे में निर्माता के अस्पताल में भर्ती होने से मामला और गरमा गया है.
वाशु भगनानी हिंदी सिनेमा जगत के बेहद एक जाने-माने प्रोड्यूसर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने साल 1995 में अपने मशहूर प्रोडक्शन हाउस ‘पूजा एंटरटेनमेंट’ की नींव रखी थी. निर्माता के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शानदार शुरुआत गोविंदा और करिश्मा कपूर की सुपरहिट फिल्म ‘कूली नंबर 1’ से की थी. इसके बाद उन्होंने 90s और 2000 के दौर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, जिनमें ‘हीरो नंबर 1’, ‘बीवी नंबर 1’, ‘प्यार किया तो डरना क्या’ और ‘रहना है तेरे दिल में’ जैसी यादगार फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर्स की कतार में ला खड़ा किया.
पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले हाल के सालों में ‘सरबजीत’, ‘बेल बॉटम’ और साल 2024 में आई अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़ी एक्शन फिल्म ‘बड़े मियां छोटे मियां’ जैसी कई फिल्में बनाई गईं. हाल के समय में उनके बेटे जैकी भगनानी पूरी तरह से इस प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ये बैनर अब बड़े पर्दे की सिनेमा रिलीज के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज और कई दूसरे बड़े एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है. अब देखना ये होगा कि वाशु भगनानी की हेल्थ और चल रही टैक्स जांच को लेकर आगे क्या नए अपडेट सामने आते हैं.